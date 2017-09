Taxinan ta liber di e mb cu tabata molestianan

Durante un conferencia di prensa yama pa algun taxi bond, Sra. Linda Orman ta splica kico ta e desaroyonan cu a pasa cu un MB cu a pone riba e taxinan pero awe esaki no tey mas.

Sra. Linda Orman a trece dilanti algun informacion pa evita cualquier mal comprendemento. Nan grupo di taxi semper tabata tin bon comunicación. Nan tabata, den e gobierno anterior, reuni cu e minsiter. Nan tabata trece dilanti e problemanan creciente, etc. Cu e minister anterior, nan tabata tin comunicacion. Tempo di reunion di All Inclusive, nan a busca informacion di kico ta all inclusive y a busca e informacion hibe pa ex- minister. Dus e porta no tabata cera pa nan. Si e tabata desea feedback e tabata haya feedback.

Naturalmente, no ta tur cos ta 100% perfecto, pero e sisteman tabata funciona. Despues cu e firmanan di All Inclusive a wordo entrega, un paar di siman despues, e taxistanan ta bin wak den e medionan do comunicacion cu a Sali un MB den cual e ora ey, 26 di Mei 2016. Repasando esaki nan a bin wak cu cierto articulonan ta kita cierto derecho di e taxistanan. E derecho e tabata di pasa e vergunning pa un famia. Di biaha nan a reuni den nan cu nan, cierto gruponan ya cu hopi hende no a pone atencion ariba dje. Pero nan si a ripara e articulo 2 di e MB.Esaki tabata un sorpresa pa nan. Si e liña di comunicacion tabata habri, nan lo a wordo informa prome cu esaki a wordo publica.

Taxistanan a tene un conferencia di prensa, y despues di esey nan a wordo yama door di e Bureau di e Minister, na cual nan a atende. E minister a vocifera kico e tabata kier, pakico taxistanan a bay contra di dje. Pero a splica e minsiter cu nan no a bay niun rato contra dje, pero a bise cu e minister a publica algo sin cu a pone e taxistanan na altura.

E taxistanan a Sali for di e reunion cu e minister, desapunta. Nan a bay reuni den nan seno, nan no a priminti e minister nada, pero a bin pa skucha e minister. Despues di esey a bin e Taskforce, y esaki a crea division den e taxistanan.

Ta dificil pa haya tur e taxistanan hunto ya cu nan trabao ta riba caya. E taskforce a lanta, y tin cu a give up na caminda y no a sigui cu e Task force y a keda e ora ey, ta su persona, Sra. Orman y algun taxista mas. Esakinan ta esunnan cu a keda den e Taskforce y a keda bringa pa e taxistanan haya nan derecho bek. Ultimamente, despues cu e Minister a tuma su retiro, e taxistanan a haya oido for di prome minsite Mike Eman. Nan a logra haya un reunion cun’e y e ora nana a mustr’e kico ta nan puntonan. E intrekking di e MB no ta un fabor, pero ta un derecho cu nan tin. E no ta pa nan so, pero pa tur 450 taxista cu a logra haya e derecho aki bek, segun Sra. Linda Orman.