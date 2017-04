Tata y yiu likida na Zoetermeer

Zoetermeer, HULANDA- Dos homber cu a wordo likida diamars mainta tabata tata y yiu di fam Van Doorn. Nan tabata biba den un vecindad di trailer mas o menos un kilometer leu for di unda e likidacion a tuma luga.

Polis mes no kier bisa nada ainda over di e identidad di e dos victimanan. E dos personanan a wordo tira diamars mainta den nan Mercedes dilanti di un sportschool.

Un rato despues di e asesinato den e bario Oosterheem a bin haya un auto kima, posiblemente di e autornan. Tambe den e mesun caya, un automobilista a entrega su auto bou di menasa cu arma di candela. Segun autoridadnan, e auto horta y e dobbel asesinato, ta relaciona cu otro. E auto horta a wordo haya bek na Rotterdam.

E caso ta bou investigacion door di recherchenan. Ta papia di un aresto, aunke esaki no por a wordo confirma door di polisnan.

Diamars durante dia tabata tin un atraco tambe ariba un cas na Zoetermeer. Pero polis no ta kere cu e dos casonan por tin di haber cu otro.