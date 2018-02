Tata ta mata su yiu di dos aña

CHICAGO, Merca- Rolando Ortiz, d1 37 aña, a corta garganta di su yiu homber di dos aña, Mateo García Aguayo, pasobra cu e mucha no tabata lag’e drumi, segun Chicago Tribune ta informa.

Dia 21 di Februari, Ortiz a caba cu su warda di anochi den un fabrica di Chicago y el a bay cas. No tabata tin niun hende eynan pa cuida di e chikitin, Mateo ya cu e casa di Rolando tabata trahando den e mesun fabrica y su dos yiunan mas grandi a bay scol.

E dia ey e mucha no tabata kier a drumi, e tabata onrustig, el a lanta di cama y a cuminsa core. E ora Ortiz a lastr’e na su brasa, bay den cushina cun’e y a want’e ariba vloer pa e no move, según fiscal estatal Jamie Santini.

Den cushina, Ortiz a cay na rudia dilanti Mateo pa want’e mientras cu e tabata rek’e na su brasa y cu’n cuchiu el a corta e mucha na su garganta. E corta tabata asina profundo cu el a kibra e mucha su ruggemerg y practicamente el a decapita e mucha, cu otro luna lo a cumpli tres aña.

Despues, Ortiz a pone e curpa di su yiu den un saco di sushi, y a limpia e sanger for di e vloer di cushina cu paña sushi.

Despues, el a yama su cuña y a bis’e cu el a mata e mucha. Ora cu un rato despues el a scucha sirena di polis, el a huy den un pick up. El a keda deteni den e ciudad di Kankakee, algun hora leu di e luga di e crimen. Autoridadnan ta pensa cu e lo tabata kier a huy pa Mexico, su pais natal. El a purba corta su pols ora cu el a realisa kico el a haci.

Ortiz ta deteni sin fiansa pa motibo cu e ta forma un peliger pa siguridad publico. El ta wordo acusa di asesinato den prome grado.

