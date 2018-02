Tata di Kal El Gietel cu denuncia por escrito di secuestro di su yiu na Procurador General

Algun siman atras a bin dilanti e situacion caminda cu un mama lo a secuestra su mesun yiu. E caso aki ta interesante, pa motibo cu e mama en cuestion, na September 2017 a pidi e tata permiso pa bay vakantie cu nan yiu homber, Kal- El Edmar Gietel, di 5 aña.

E tata di e criatura, Sr. Edmar Gietel diabierna a presenta na oficina di Procurador General, caminda cu Sra. Ann Angela a inform’e cu e lo mester haci un denuncia oficial contra di e mama di e criatura, Millicent Marchena pa secuestro. Segun Sr. Gietel, mama di su yiu a pidi’e permiso pa bay vakantie cu e mucha y no a pidi permiso pa emigra cu nan yiu. Door cu Sr. Gietel tin bon relacion cu welonan band’i mama, e no a pensa nada malo y a duna permiso pa su yiu por biaha bay cu e mama pa Argentina. E permiso tabata pa biaha pa un temporada cortico y sigur no pa bay emigra.

Sr. Gietel ta sigui relata, cu Sra. Marchena, mama di su yiu, tin un otro yiu di un relacion previo, pero cu nunca el a zorg pa su yiunan. E mama tin un historia cun’e, tin cosnan straño cu ta pas’e. E mama a bandona su yiunan, pa e bay biba cu otro hende. El a bay casa pa placa na Venezuela. Esaki ta pone duda tambe, si e tin e capacidad di wak pa su yiu (nan). E criatura tabata biba cerca e tata y e tabata bay weekend cerca su welonan, cu segun Sr. Gietel, tabata di mala gana.

Dialuna mainta, 26 Februari el a presenta na oficina di recherche na Playa, pa asina e por entrega un denuncia oficial contra mama di su yiu, pa secuestro. Aki el a wordo atendi pa Sr. Emiliano Baarh. Pa sorpresa di Sr. Gietel, recherche Baarh a nenga di tuma su denuncia. Esaki a cay manera un baño di awa frieu pa Sr. Gietel. Door cu recherche Baarh a nenga di tuma e denuncia, no a keda Sr. Gietel mas opcion di traha un denuncia por escrito na atencion di procurador general, mr. Alexander van Dam.

Mas straño di e caso aki ta, cu Sra. Charlene Bontekoe, di Directie Voogdijraad ta na altura di e caso aki, pero nunca e no haci nada pa yuda Sr. Gietel. Sra. Bontekoe no a tuma contacto cu Sr. Gietel, mucho menos cu su abogadonan. Esaki ta haci e caso mas straño aidna. No tabata deber di Sra. Bontekoe di zorg pa bienestar di e menor?

E caso aki sigur sigur ta lanta hopi stof den comunidad. Legalmente, un mama ta bira voogd automaticamente di un yiu ora cu esaki nace, pafo di un matrimonio. Pero ultimo añanan, hopi adaptacionnan a wordo haci ariba nos leynan, pa salvaguardia derecho di e tatanan. Pero, pregunta ta keda: lo bay haci algo pa haya sa di e paradero di e mama y e criatura? Of nos lo sinta warda atrobe, pa historia di Eugene cu Rishandroh ripiti?

Voogdijraad ta suppose di sali na vanguardia di e menor, proteha e menor, pero parce cu leynan aki na Aruba no ta wordo implementa pa trahadonan social cu ta prefera di traha for di nan lessenaar, enbes di bay den field y investiga e tantismo casonan cu tin unda cu e bida di un menor por ta den peliger.

Ta spera cu Sr. Gietel por haya un solucion pronto pa cu e situacion aki. Nos di masnoticia lo sigui e desaroyonan di e caso aki di cerca.

Akibou por lesa e denuncia di Sr. Edmar Gietel

