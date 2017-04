Tata adicto na weganan di computer ta choka su yiu di 5 luna

Bruselas, BELGICA- Un homber Belga ta bay cera pa a choka su baby di cinco luna cu tabata yora ora e tabata hunga weganan di computer. Ta danki na e dokter di cas cu a traha lihe cu e baby, e criatura por a scapa.

E homber procedente di Leuven, Björn V. tabata sinta tras di su computer mientras su casa tabata drumi. E yoramento di su yiunan morocho di 5 luna tabata haci’e loco, pa cual motibo el a coy un di e babynan na su nek y a cuminsa choka e criatura.

E homber mes a yama e dokter di cas cu e melding cu su yiu no tabata reacciona. Segun su declaracion, el a perde pasenshi y tabata tin miedo cu e lo a mata su mesun yiu. Dokter cu a ripara cu e criatura no tabata reacciona a dun’e CPR y a transport’e cu urgencia pa hospital.

Den Corte a bin sali na cla cu sin e intervencion rapido di e dokter, e mucha lo a muri. Awendia e criatura tin 4 aña, a keda cu dañonan celebral y tin un atraso serio den su desaroyo.

Segun Corte, no ta proba cu e homber a actua premedita. Pesey no por papia di intento di asesinato y el a wordo sentencia na 4 aña di prizon, di cual 3 ta condicional.