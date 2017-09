Taskforce di Taxi contento cu acuerdo logra cu gobierno

E delegacion di Task Force di Taxi a keda hopi contento cu e decision tuma door di Gobierno pa anula un Decreto Ministerial (MB) di e Minister di Transporte anterior, cual a crea hopi incertidumbre cerca esnan cu tin den nan poder un permiso di taxi. E duda tabata si e por wordo pasa over pa un miembro di famia, pa sigui garantisa entrada pa e famia. Diamars e MB anterior a keda anula y uno nobo a keda firma hunto cu e Tasforce.

E delegacion di e Taskforce ta consisti di Blanca (Linda) de Mey; Gerald Keteldijk (Departamento di Transporte Publico) y representantenan di e diferente organisacionnan di taxi Henry Franken; Ronny Gomes; Joseph Croes y Shamila Loefstok.

E acuerdonan cu a yega na nan cu e Taskforce despues di varios reunion, ta beneficia nan tur. Manera Blanca de Mey a bisa, “ loke nos ta lucha p’e no ta solamente pa esnan cu a firma, pero ta conta pa tur taxista.” E principal logro ta eliminacion di e MB firma door di e Minister anterior di Transporte. Esaki ta duna e taxistanan mas trankilidad pa nan futuro y di nan famia. Pero den e dialogo positivo, manera Prome Minister Mike Eman a yama e reunionnan aki, a yega na acuerdo pa elimina e pago di BBO den tur sector di transporte. Loke cu Gobierno tabata haya na entrada di esaki no ta bale la pena tur e trabou cu mester a haci pa yega na e calculacion. Banda di esaki, a papia di traha riba un areglo di pensioen, tanto pa taxistanan como chauffeurnan di autobus. E reduccion di pago di prima di AZV cu ta bay wordo reduci pa e pensionadonan lo conta tambe pa esnan cu mester paga e suma aki completo, door cu nan ta doño di trabou y empleado.

E grupo aki a wordo lanta for di e momento cu e prome MB a sali y nan ta representa tur e taxinan firmante. “Nos ta traha na bienestar di tur taxista. Nos ta agradecido na esnan cu a apoya nos y a firma e documento, pero nos ta traha na bienestar di tur taxista.” Den e diferente encuentro cu Ministernan a papia riba e diferente handicapnan cu nan ta topa cune den ehercicio di nan trabou. “Ministernan de Meza y Eman a reuni y a yega na decisionnan cu awe ta faborece taxistanan y chauffeurnan di busnan,” Blanca de Mey a bisa. E MB anterior a crea confusion bou taxistanan y apesar cu e ex mandatario a priminti cu manera cu nan ta interprete no t’asina, nan a persisti cu loke ta poni preto riba blanco ta conta. Pesey a dicidi di reuni cu Prome Minister Mike Eman y e Minister di Transporte nobo Mike de Meza, ya cu e sistema di LAR pa bay contra e decision ta tarda demasiado. Pero awe nan ta contento y agradecido na e dos mandatarionan cu a sinta y scucha nan. “Awo tur hende por hala rosea trankil, ya cu e situacion ta den e sistema manera semper e tabata,” Blanca de Mey a expresa.