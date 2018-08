Tanten cu pueblo no denuncia negoshi ilegal nada por wordo haci

Presidente di Camara di Comercio, Sr. Ernst Mohamed, ta elabora tocante e problematica cu tin pa loke ta trata e negoshinan ilegal.

Segun sr. Mohamed, si e situacion aki ta perhudicando comercio, tur comerciante y pueblo en general mester papia riba dje y haci algo grandi p’asina Camara tambe tin su plataforma. Pero den e caso aki, pueblo no ta bay defende un comerciante cu ta ofrece productonan y servicionan cu ta mas caro compara cu otro negoshinan. Ademas, personanan tambe cumpra online unda nan por haya productonan na un prijs mas economico y for di exterior treci na Aruba of te hasta dilanti nan porta di cas. A yega di bisa comerciantenan cu nan mester busca e cliente, no cu e cliente ta bay busca nan. Awendia tin internet, advertising, duna bon servicio. Comerciantenan mester tene na cuenta cu tur e detayenan ey pa por keda competitivo. Awendia, ora bo scucha un cliente, e argumento mas comun ta cu prijs ta manda. Pueblo mester tene na cuenta si cu tin biaha cumpra cosnan mas barata por sali mas caro. Esey ta riesgo cu cada un ta core como consumidor si nan kier scapa algun cen. Antes Aruba tabata draai riba calidad. Awendia ta enfoca riba e prijs y cualkier negoshi ta ofrece mas economico. Pero e negoshinan aki no por sigui biba di esaki, pues nan no ta contribui nada na Gobierno. E ora no ta husto cu e otro parti si tin cu contribui cu tur e gastonan cu Gobierno tin, mientras e otronan ta paga nada. Nan ta boga pa un Taskforce cu tin a autoridad pa atende cu e casonan aki. Pero e problema actual ta cu legalmente niun hende por actua riba nan. E personanan cu kier haci demanda tin cu cana un caminda largo. Eynan Camara por yuda pa wak con por sinta cu e instancianan, pasobra solucionnan tin. Hendenan di e diferente departamentonan aki kier pa tur cos bay manera mester bay. Si Camara haya e cartanan of yamadanan pa comunica cu nan e informacionnan cu nan mester pa actua, nan lo actua.

Sr. Mohamed ta lamenta cu Camara no tin e poder pa forma un Taskforce pa caba cu e problematica aki, pasobra nan no ta contribui cu locual nan mester contribui. E problema ta sinta den e leynan, pasobra no tin ley cu ta controla y obliga nan pa contribui na nada di esakinan. E tipo di ley ey mester bin. Camara ta bezig cu un comision di Parlamento pa traha riba esey.

