Tanten cu e ciudadano no sinti’e den su cartera maltrato di animal lo sigui

Sra. Trudy Hassel, como miembro di directiva di Plataforma di Cacho, ta splica di e ultimo desaroyonan ariba e plataforma aki.

For di cuminsamento cu e plataforma a wordo lanta, a cuminsa cu’n campaña di conscientisacion, cual a dura pa basta luna, cu e participantenan den e plataforma tabata bay tur caminda pa duna informacion, tocante con pa trata e bestianan. E campaña tabata den concordancia cu e ley cu a wordo implementa, cual ta e Hondenverordering. E ley aki a drenta na vigor na 2014 y esaki por wordo haya pa lesa, vooral pa esunnan cu no sa nada di e ley aki, por busk’e den e Wettenregister AB2012 nr. 63, pa sa kico por y kico no por.

Despues di e accion di Plataforma Ley di Cacho, a cuminsa cu contacto cu e gobierno anterior, unda cu a haya masha bon response. Nan tabata tin tur comprension pa e situacion di cachonan ariba caya. A purba di uni tur e diferente organisacionnan cu tin e problematica aki na pecho. Un di nan cu ta destaca semper ta Criojojo Trappers, cu ta haciendo nan trabao exitosamente.. Nan ta atrapa e cachonan, y nan meta no ta pa mata nan, pero nan meta ta pa haya sterilisanan y haya un cas pa nan. Pero añanan ta pasa y e parti policial cu ta e mantencion di e ley aki, pa cuminsa actua tambe.

Nan a cuminsa pidi e polisnan, Cuerpo Policial dus, pa bin un manera pa actua rapido ya cu na Aruba, tanten cu hende no mira realmente cu algo ta sosodiendo y mayoria di biaha, algo ta sosodiendo den nan cartera, niun cambio ta bin. Mirando cu e Hondenverordering, a duna e posibilidad di esey, opero tambe un ley cu hende no sa di dje, nos mesun Codigo Penal tambe ta duna Cuerpo Policial pa actua contra di maltrato di bestia.

Mas aleu, Sra. Hassel a bisa cu hopi hende ta kere cu polis ta papia y actua basa ariba nada. E tin consecuencianan serio. E momento cu bo haya un boet por ehempel, paso cu bo no ta traha ariba e welzijn di e cachonan, y esaki ta un ley cu ta existi, cu ta papia di ‘Regeling Welzijn Honden’, cu ta AB20013 nr. 67, unda ta para specificamente cu con bo tin cu trata bo cacho. Tur dia, Plataforma Ley di Cacho ta wordo informa di cachonan cu ta wordo mara na cadena, den solo, sin cuminda. Y esaki tambe ta cay bou di maltrato di cacho. Den e ley aki ta para specificamente con bo grandi e cadena mester ta, con grandi e cura mester ta unda e cacho ta, con halto e muraya mester ta, etc. Asina Sra. Trudy Hassel informa, tocante e Plataforma di Ley di Cacho.

