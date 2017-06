Tanten cu Aruba tin hopi personal, tin problema financiero

Kico ta e enfoke di partido politico? Mayoria di nan ta bin cu kico ta bay haci durante nan Gobernacion y ta bin cu proyecto. Segun Armand Hessels, tin partidonan ta bin cu bahamento di edad di pensioen. Ta puro coy loco. Esey ta algo cu a pasa caba hopi aña pasa, cu nan tabata kier a lembe electorado pa haya voto y a resulta hopi fatal pa henter e fondo di pensioen.

Otro a bin cu nan kier aumenta e pensioen pa e pensionadonan y a hiba na e bancarota di e fondo di Pensioen. Pesey tambe mester a subi e edad di pensioen. Tipo di cosnan asina, tipo di promesanan asina di partido politico, pa haya voto, ta fatal pa desaroyo di Aruba y esaki ta sumamente importante pa sa. Ta bisa cu tin cu wak ta kico ta e fayonan y tin cu drecha e fayonan prome. Esey realmente ta algo cu por bisa cu tur partido politico ta faya aden. Nan no ta menciona kico ta e problemanan principal. Nan no ta menciona e fayonan y ta djis bin cu proyecto bunita cu nan sa awor en todo caso, cu no tin placa pa ehecuta nan.

E fayonan ta entre otro, problema di personal. Den tur rapport cu a sali for di inicio di Status Aparte, sea di Conseho di consulta di Contraloraia general y ultimamente di CAFT y Banco Central, IMF ta bisa, tanten cu Aruba tin asina hopi personal, bo problema financiero no por wordo soluciona y ta mnira cu nan tin rason. Continuamente nos ta den un problema financiero pasobra asina hopi placa ta comprometi pa e gasto di personal, cu ta gewoon dimas. Hessels a yega di duna un indicacion di e cantidad cu ta dimas, compara cu Corsou, nos tin un cantidad di 2500 hende dimas, locual ta duna un gasto innecesario pa Aruba di 250 miyon florin tur aña.

No tin e placa pa paga esey continuamente. Con ta pag’e, door di haci prestamo. Ta un prestamo cu simplemente por cubri e siguiente aña solamente cu otro prestamo. Asina ta bay di mal en peor. Tanten cu no tin solucion pa esey, tanten cu no tin solucion pa otro tipo di problema cu tey, cu tur hende cu sa, no ta bay mehora nos situacion financiero, nos no por ehecuta proyecto cu nan ta priminti pueblo e ora eynan, sabiendas nan ta gaña pueblo y nan ta gaña nan mes.