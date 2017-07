Tai Foo Lee kier traha pa su pueblo sin importa e number

Politica semper a biba den Tai Foo Lee pa hopi tempo. Famia ta den politica y semper el a haya e libertad pa por vota. Nunca nan a obliga pa vota pa nada cu nan no kier. El a lanta semper progresivo den pensamento. Ta algo cu ta biba den bon, bo tin’e of no. Di hopi tempo Lee no a worry cun’e, el a splica. El a prepara su mes na Hulanda den bedrijfskunde y politicologie na Leiden. Despues cu el a bin Aruba na 2009, el a haya un decepcion grandi trahando den Gobierno.

E mes ta un persona autocritico y por ta no tabata un momento adecuado. E les di bida mas grandi, caminda cu el a haya oportunidad pa traha den un compania priva cu representacion den pueblo, di cerca el a mira hopi kico ta e preocupacionnan di e hendenan tin y kico ta nan dolor. El a pensa cu eleccion ta biniendo na 2017, e sentimento a bin bek.

Cerca Lee, e motivacion ta pa traha pa hende. Den e compania cu e ta traha, el a haci un cambio grandi den bida di hopi hende y kier pone riba un nivel mas halto cu ta pensa cu por ta, kisas si e haya e confianza, e por haci’e tambe pa un parti grandi di e poblacion. E ora naturalmente ta bin e sondeo di partidonan politico, cual a sinta cu tur. Evalua tambe kico ta pabo aceptabel y kico no. Finalmente Ursell Arends a acerk’e. Pesey e mes ta lijsttrekker. Lee ta honra lealtad masha hopi mes, door cu ta Arends a bin cu e idea, aunke cu a acerk’e hopi lihe despues di esey. Lee ta join Arends riba e lista como number 2 of number 10, no ta bayendo cu 29 hende manera ta tradicion. Hefe di Censo a bisa Lee cu ta 1 hende so tin mester riba un lista politico. Lee ta bay pa 2, 10 of di 4 ultimo. No ta import’e. E kier gewoon participa. El a splica.

Lee a comenta cu kier bay bek na e balor y normanan di Aruba. El a sigui splica cu tur loke cu e sa di lealtad, el a siña di e señora cu a cri’e y tambe su mayornan. Si ta papia di balor y normanan cu ta bay perdi, por mira con comunidad ta degenera, muchanan ta sali for di scol demasiado tempran. Embaraso hubenil. Educacion basico cu nan no ta caba y hopi falta di respet. E cosnan basico di drenta bisa hende bisa bon dia, bon tardi. Kier a bay bek na esey. Pensando riba un nomber, a bin riba e idea di Raiz. Naturalmente raiz ta unda cu tur hende ta cuminsa.

Lee ta biba na Catiri pero su mayornan ta di Santa Cruz y e ta cont’e di unda nan lombrishi ta dera. Si bo kier bay bek na e Arubiano, bo ta bay bek na unda tur cos a cuminsa.

Lee ta conta cu e ta spera cu e haya e sosten di pueblo, pasobra ta prome biaha e ta lansa su mes riba un lista politico, cu hopi conviccion y gana di traha. Pero esey ta parti pakico no ta para awe cu un otro colo politico. E ta kere ta hipocrita pa bisa tur hende cu a base di esey, ta finalmente ta bira haci’e toch. Awendia den social media ta mira cuanto hende ta bisa cu nan no kier esey ta. Mester por scucha unda pueblo ta intelectualmente. Nan no ta considera e cosnan ey importante. Fuera di esey, e no ta kere cu placa mester haci un impacto asina grandi pa un hende no traha pa su pais. Nan a wordo adverti pa tur e politiconan estableci cu bo no ta bay logra, bo mester masha hopi placa pa campaña. Lee ta asina, cu bo no tin mester net di esey pa bo por logra traha pa bo pais. Placa, no ta importante, pero si e pasion y gana pa traha pa bo pais.