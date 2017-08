Ta urgente pa construi un MAVO School na Noord

Den medionan skirbi y tambe durante e debate di Camara di Comercio, diripiente AVP ta cuminsa manipula cu ya caba Noord tin su MAVO school, referiendo na Ceque College na Hato. Segun Drs. Shailiny (Shai) Tromp-Lee, candidato riba lista di MEP, remarcabel ta e hecho cu ta AVP so ta pensa cu e scol aki ta keda na Noord. Algo cu esnan di Noord no ta mira, corda sinti cu t’asina. Apesar cu tin Ceque College, ainda tin mucha/hobennan di Noord cu e Aña Escolar aki ta bayendo scol te na San Nicolas. Esaki ta accentua cu ta necesario y urgente pa construi scol(nan).

Ceque College

Apenas na Augustus 2016 Ceque College a bira un scol riba su mes pero lastimamente ora esaki a tuma luga e tabata sin cu el a haya su propio presupuesto. Pa 5 aña e tabata fungi unicamente como ‘dependance’ (edificio auxiliar) pa Juliana School (scol publico). Ora a keda constata cu nan no por a acapara e fluho grandi di muchanan cu a subi di scolnan basico, a dicidi di bin cu e ‘dependance’ di Juliana School na Hato.

Lastimamente mester conclui cu 5 aña despues ainda e scol ta ubica mesun caminda (noodgebouw) cual desde un principio no tabata apto pa ta un scol y ta carece di e infrastructura necesario. Den e 5 añanan aki Gobierno mester a percura pa traha of busca un edificio y drech’e pa percura pa e infrastructura ta cumpli cu e exigencianan necesario pa ta un scol.

Deficiencianan na Ceque College

Motibonan valido pa hustifica inversion den un scol nobo:

• E edificio no ta cumpli cu e cantidad minimo di m2 cu ta necesario pa tur mucha y maestro;

• Klasnan ta demasiado chikito pa e cantidad di alumno cu tin den un klas. Un klas mucho yen ta stroba e proceso di educacion y tambe ta hopi peligroso den un caso di emergencia;

• Klasnan ta sufri di hopi boroto y tin molester di zonido;

• 2 baño so pa tur e muchanan;

• Mueblenan ta bieu y ta rekeri inversion pa mehora y of amplia esakinan;

• Borchinan ta di plywood cu formica riba nan;

• No tin practicum lokaal pa e ‘exacte vakken’ y tampoco pa Natuur en Techniek y Persoonsvorming;

• No tin luga adecuado pa gym, den higra di solo muchanan mester cana tin biaha bay te veld di Bubali;

• Porfin 3 aña despues cu a lanta e ‘dependance’ nan a haya buki pa scol, pero cu por cierto te ainda no ta suficiente;

• Ta maestro y mayornan mes mester a crea sombra pa studiantenan sinta den pauze.

Mientras Gobierno di AVP ta sigui embeyece pa loco y sigui inverti den prioridadnan robes, nos muchanan ta hayando enseñansa bou condicionnan inaceptabel y limita. Ta di aplaudi cu no obstante e limitacionnan aki, e cuerpo di maestro di e scol aki a logra un porcentahe hopi halto den cantidad di graduado, esta 86%. Un prestacion cu ta di aplaudi, pero nan merece miho.

AVP contra e pueblo di Noord

Awe 5 aña despues ta toca turno na Maria College (scol Catolico) cu tambe mester introduci un ‘dependance’ pa por acapara e fluho grandi di e muchanan cu ta bin di scol basico.

Cerca mi ta surgi e pregunta: pakico semper ta warda e baca hoga pa nos busca e solucion? No ta diripiente bo ta bin constata cu tin necesidad di mas espacio/mas scol pa por acapara mas mucha (scol basico) of hoben (scol secundario). Ta cos cu por keda debidamente planifica y percura pa aloca e fondonan necesario.

Na Noord nos tin 5 scol basico y si agrega Ora Ubao na Tanki Leendert ta bira 6 scol basico na Noord y vecindario. Anto te ainda Noord no por tin su propio scol secundario? Ta kico AVP por tin contra e pueblo di Noord, te pa evita nos hubentud un scol den e districto?

Mocionnan na 2011 y 2015

Durante reunion publico di dia 7 di Juni 2011 Fraccion di MEP a presenta un mocion caminda a urgi Gobierno di Aruba pa pone e proyecto di embeyecimento di Centro di Cuidad ‘on hold’, pa locual ta trata e proyecto di tram cu lo a costa alrededor di 21 miyon florin, y destina e suma aki pa construccion di un scol HAVO/VWO na Noord. Lastimamente, e parlamentarionan di AVP, a vota contra e mocion presenta. Remarcabel ta e hecho cu dia 6 di Mei 2015 Fraccion di AVP ta presenta un mocion caminda nan ta urgi Gobierno pa tene Parlamento periodicamente (cada 3 luna) informa di e proceso di preparacion y construccion di e scol pa MAVO- HAVO den e districto di Noord. Un mocion cu a carga sosten di tur fraccion den Parlamento. Den e mocion en cuestion ta keda entre otro menciona cu e construccion lo a cuminsa na 2016 pero te dia di awe: NADA!

Pueblo di Noord, no lo laganan gaña bo! Nos mucha y hobennan merece miho! Di 2010 nan a dicidi pa neglisha nos necesidadnan y a duna prioridad na proyectonan di luho. Proyectonan cu a crea cuponan di trabou temporal. Y awe nos por tabatin nos scol cu lo a soluciona e problematica pa loke ta trata cuponan limita na scolnan existente, lo a trece e alivio pa trafico y transporte, y mas cu tur cos lo a crea cuponan di trabou duradero. Pa e motibonan aki MEP ta garantisa cu unabes nos ta den Gobierno, nos lo percura pa e scol secundario na Noord!