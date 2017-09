Ta trahando cu seguro pa por keda cla mas pronto posibel

Sr. Schutter, tesorero di SVG ta splica cu nan ta trahando cu e seguro pa logra haya e placa, pa mira kico ta bay haci cu Pasadia Briyo di Solo, pa asina nan keda cla lo mas pronto posibel.

E ta splica cu e localnan di e edificio a cende candela y a keda hopi daña. Pa loke ta mobilario a wordo afecta door di huma y candela. Un parti por wordo drecha, pero cu dificultad. Pero e otro parti si ta dificil. Pa loke ta e edificio, no tin idea cuanto e daño ta, pero pa loke ta mobilario cu ta trata aki di mas di 100 mil florin. E luga ta sigura. Si tin daño e seguro por calcula esaki, pero a base di e balor di e articulonan, mester busca mobilarionan nobo. E placa cu nan lo haya ta basa riba e edad di e mobilario y no lo haya nobo y esey ta fastioso pa financia. Como fundacion nan no tin reservanan grandi y ta depende di fondo y donacion.

Schutter ta pensa cu pa e proximo simannan, nan lo haya sa precisamente ta cuanto e daño aki lo ta costa.