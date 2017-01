Ta sondea posibilidadnan pa bin cu manera pa trece ingreso extra pa Stichting Schouwburg Aruba

Sra. Arends, Directora di Cas di Cultura a splica cu kisas e prijs di cobra pa huur e luga, a pone cu Cas di Cultura no ta logra yega su metanan financiero necesario. Porta mester yega na maneranan mas empresarial pa bin cu maneranan pa bin cu ingreso. No direct cu clientenan pero mas dirigi ariba comunidad.



Tin otro maneranan tambe, advertising p.e. ta maneranan cu no a sondea ainda of wordo implementa, pero tin manera cu por hisa nan ingreso pa yuda e mantencion diario. Pero, tin cu wak cu tin un historia unda cu historia ta bisa cu asina cu bo haya un subsidio di gobierno, prome cu e subsidio nobo a bin na vigor na Januari, cu cada cos cu haya extra mester bay den kas, cu no por ta mucho impresarial.



Bo kier ta accesibel pa e bida cultural, cu no ta e grupo di hendenan cu tin mas placa na Aruba. Niun caminda di mundo, mayoria teatronan na Hulanda, ta depende grandemente di nan gemeente. Gemeente ta dunanan pa salario, pero pa programacion y pa mantene e gebouw. Hopi biaha e gebouw ta di gemeente. Pero Cas di Cultura ta di Stichting Schouwburg Aruba. Tin un historia di con e estado di ser ta aworaki.



Stichting Schouwburg Aruba ta wordo financia un parti door di gobierno, pa fomenta e tarea di arte y cultura na Aruba. Aworaki no tin discusionnann andando awo. Esaki ta un situacion lamentable, unda cu e edificio ta bezig ta cay den otro dilanti nan nanishi. Pero net awo SSA ta bezig ta haci sondeo kico e ta bay bira. Tin palabracion cu MonumentenFonds, nan a pone tur nan e deseonan riba mesa.



E edificio di Cas di Cultura ta riba lista cu prioridad halto pa bira Monumento oficial. Dus dado momento Monumentenfonds lo sondea posibilidad, hunto cu e stichting pa wak ki structura lo mester tin pa yega na fondonan pa drecha e condicion deplorabel cu Cas di Cultura ta aden actualmente.