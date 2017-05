Ta sacrifica Banco Central pa mantene e cabay di campaña na bida

Parce cu den gobernacion, tin algun hende cu no kier siña respeta pueblo su inteligencia y cu semper ta lubida riba ‘ni maske con lihe e mentira ta, e berdad semper lo alcance’. Desde cu e rancamento di cakiña a cuminsa cu e cabay di campaña ‘Upgrader’, partido ABO, siendo e unico partido, a demostra na varios ocasion publicamente cu e asunto aki ta nada mas cu un otro cabay di campaña pa bolbe gaña un parti di e pueblo y trata asina pa kita e chumbo politico for di lomba di esun cu a percura pa cera e refineria. Parlamento a duna gobierno y esunnan rond di dje un cheque blanco, a pesar cu gobierno na prome instancia a nenga di duna informacion, pa despues ‘alsnog’ duna parlamento ‘inzage’ bou curatela den e ‘CITGO-deal’ di 2000 pagina algun dia prome e debate. Pues parlamento en su totalidad a coopera pa hinca Aruba den un otro aventura financiero biyonario, sin cu e tabata sa algo di e ‘CITGO-deal’ of cu tabatin claridad. E unico claridad cu tabatin na e momento di e aprobacion, tabata cu ‘Valero’ a wordo exonera di antemano pa miyones, tur sorto di riesgonan financiero y ambiental a wordo poni riba lomba di pueblo, e famoso ‘finder’s fee’ lo wordo reparti, un minister a haya un ‘Refineria di Aruba Bank (RDA-Bank)’, e fronteranan a wordo habri un tiki mas hancho y cu e campaña ‘Upgrader’ por a cuminsa. Partido ABO a bisa y e ta bolbe ripiti cu e ‘CITGO-deal’ no ta bon pa Aruba y cu cooperacion di henter parlamento, Aruba su ‘MEGA DEBE’ a wordo REDOBLA y asina entregando mas autonomia.

Ken por lubida cu gobierno a viola e Constitucion, e ‘Comptabiliteitsverordening’ y e ‘Settlement Agreement’, ora el’a duna ‘Upgrader’ un descuento di 9 miyon florin di impuesto sin aprobacion di parlamento pa despues bende pueblo cu e 22 miyon florin cu Aruba lo haya na impuesto, lo elimina e ‘MEGA DEBE’ di minimal 6 biyon florin. Ken por lubida e gritonan emocional cu 3000-5000 cupo di trabou lo wordo crea y cu via e ‘CITGO-helpdesk’, crea pa e minister di Labor (cu actualmente ta cu vakantie), gobierno lo garantisa hende local trabou. Mientrastanto pueblo sa cu esaki tambe ta un mentira y di esunnan cu a haya trabou, no tin mucho hende local. Ken por lubida cu e manager di e ‘Upgrader’ na december a confirma na algun miembro di MEP, cu kisas e ‘Upgrader’ lo cuminsa opera den 2-3 aña y no manera gobierno tabata gaña pueblo na 2017. Algo loke partido ABO semper a declara y cu ta para den e ‘CITGO-deal’ di 2000 pagina. Y pa nos no lubida cu gobierno mes a admiti, despues cu parlamento a aproba e ‘CITGO-deal’, cu e ora ey numa lo bay busca financiamento pa e ‘Upgrader’. Pues mara Aruba na man y pia, sin cu tabatin ni un claridad financiero.

Desde comienso, gobierno y parlamento tabata haci tur cos posibel pa pinta e aventura ‘CITGO’ como algo bunita, mientras nan tabata sa cu e no ta. E unico cu tabata conta pa nan, ta pa haya un cabay di campaña. Nan a hunga riba emocion di un parti di pueblo, sin bisa cu loke gobierno y parlamento a firma pe, un refineria nobo, mas eficiente y mas ‘green’ por a wordo construi cu tambe lo a genera mas cuponan di trabou bon paga y duradero.

Siman pasa, a sali un publicacion internacional riba e cabay di campaña ‘Upgrader’ (Argusmedia.com, 11 Mei 2017). Gobierno no a spera (y tampoco a gusta) cu e noticia aki lo a plama rond di Aruba lihe, y diripiente tur intento ta wordo haci pa desbarata e articulo y su contenido.

Straño pa mira cu e necesidad pa fia 700 miyon dollar, na cual ta wordo referi den e articulo, no ta wordo desmenti. Interesante pa lesa unda e director di RDA ta admiti cu ora cu parlamento a aproba e ‘CITGO-deal’, ningun hende tabata tin un bista concreto kico e aventura aki lo a costa. P’esey e institutonan financiero ta exigi awor ‘un evaluacion completo, hopi detaya di kico ta e inversionnan cu mester haci awor pa rehabilita e refineria pa por cuminsa opera (Solo, 16 Mei 2017)’, prome cu nan fia un cen. Un observacion similar cu ‘Commissie Financieel Toezicht (CAft)’ y parlamento Hulandes a haci aña pasa, mientras nos parlamento tabata mas interesa den e juice politico y nan interes personal, enbes di e gasto y riesgonan financiero cu e ‘Upgrader’ por tin pa pueblo.

Remarcabel pa mira cu ‘CITGO Aruba’ ta esun cu ta huur, pero ta gobierno (RDA tambe ta un empresa estatal) ta esun cu ta sali na su defensa, net manera e la haci tempo di ‘Valero’. Ma ta kico, operadornan di refineria no tin suficiente curashi pa defende nan mes of ta pasobra cierto interes particular politico mester wordo defende cu gobierno ta actua asina?

Den e ansha pa salba su cabay di campaña, gobierno ta bolbe manda e mesun experto petrolero cu a yuda bende pueblo e ‘Upgrader’ como ‘E Salbacion’, cuestiona Banco Central su integridad y profesionalismo. Awor ta ‘Banco Central di Aruba no a compronde e asunto bon y a suministra informacion robes (Bon Dia, 16 Mei 2017)’. Cu otro palabra, e declaracion ta bisa cu informacion di Banco Central di Aruba no ta di confia. Un declaracion asina, saliendo for di boca di un halto funcionario di gobierno (si, ainda RDA ta un empresa estatal), ta atacha Banco Central su imagen. Den mundo financiero, un parti grandi di e negoshi aki ta basa riba confiabilidad y integridad. Pues un declaracion asina ta daña directamente e imagen, e integridad y e profesionalismo di nos Banco Central. E postura aki di gobierno, ta mustra claramente cu si tin cu sacrifica Banco Central pa mantene e cabay di campaña na bida, ‘So be it’!

