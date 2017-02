Ta registra nivel record di radiacion na Fukushima

FUKUSHIMA, Hapon – E compania Tepco, operador di e central nuclear di Fukushima, a anuncia di a observa nivelnan di record di radiacion y un buraco den un parti metalico den e interior di e sarcofago di e reactor 2.

Un camara chikito a wordo manda na final di Januari na e unidad aki y e analisis di e imagennan filma paden, a permiti deduci cu den un parti di e sarcofago “e radiacionnan por alcansa 530 sieverts pa ora.” Un persona exponi na un radioactividad asina, lo muri casi mesora.

“Tin un margen di eror pa loke ta e nivel, por tambe ta un 30% inferior, pero ta sigui ta halto,” un vocero di Electric Power (Tepco), Tatsuhiro Yamagishi, a confirma via telefon na AFP. E ultimo registro, constata na 2012 den otro luga di e reactor 2, tabata, segun Tepco, di 73 sieverts.

“E nivel extremadamente halto di radiacionnan midi den un luga, si ta exacto por indica cu e combustibel no ta leu y cu no ta cubri di awa,” Hiroshi Miyano, profesor di e Universidad Hosei, cu ta presidi un comision di estudionan pa e desmantelamento di e central distrui, a declara na e cadena publico NHK.

Ademas, a constata un buraco cuadra di un meter di banda di un plataforma metalico, situa den e sarcofago, bao di e deposito cu ta contene e curason di e reactor.

“E por a wordo causa pa e caida di combustibel, cu a smelt y a crea un buraco den e deposito, pero esaki solamente ta un hipotesis,” e vocero a destaca.

E reactornan 1, 2 y 3 a wordo mas daña y a causa un emision enorme di substancianan radioactivo na naturalesa despues cu un gigantesco tsunami a pone e central na peliger na Maart di 2011.

Ainda no a localisa e combustibel cu supuestamente a smelt den e tres unidadnan ey, di e seisnan cu e central tin.

