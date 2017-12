Ta papia di preveni of ta papia di inverti pa busca solucion

No por papia di prevencion so, pero mester preveni, mester interveni, mester actua tambe, segun minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes.

Lo bay bin no solamente un meldcode, un meldplicht, of un centrale meldpunt. Pero ta bin tambe veiligheidshuizen, unda cu tur e famianan cu ta den problema ta wordo asisti. Ta tuma un rato pa inverti den e veiligheidshuizen. Ya caba a papia cu Ministerio Publico y tambe cu sectornan social. Tur hende ta trahando caba, pa motibo cu gobierno ta poniendo presion.Tin hopi departamento cu tin e capacidad y boluntad, pa resolve e problemanan. Tin minsiternan cu mester defini kico ta prioridad. E ser humano ta central, nos yiunan ta central, nos pais y nos pueblo ta central, dus mester defini e problemanan cu loke ta prioridad di problemanan cu mester atende cu urgencia, atende esakinan cu un compromiso berdadero. No papia ariba e temanan aki, pa despues tur hende bay haci bek loke nan ta haciendo.

E minister a sigui bisa, cu esaki tin su costonan pero ta bale la pena pa inverti den esaki y den henter e planning pa yega na un comprondemento nobo cu Hulanda y CAft, pa loke ta e balanced budget. E problemanan social tin un costo, pero ta bay inverti den esaki pa salba nos futuro generacion.

No solamente cu mester tin disponibilidad 24 hora, pero mester responde tambe. No solamente responde, pero haci intake di e problematica cu ta bay wordo atende cun’e, segun e minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes.