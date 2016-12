Ta organisa sesionnan pa conscientisa riba Trafico di Hende

E siman aki tin diferente sesion y training relaciona cu e topico di traficacion di hende. Mr. Drs. Jeanette Richardson-Baars, Director di Academia Policial E.J. “Watty” Vos y Coordinador Nacional contra Traficacion di Hende, a duna di conoce cu e programa di e siman aki tin como meta pa suministra mas tanto informacion riba e tema aki.

A realisa cu aunke ta ocupa un par di aña caba dunando informacion na pueblo, cu asina mes ainda tin e señalnan hopi bon cla cu e problematica aki no ta bon conoci. P’esey a opta pa comparti mas informacion, e aña aki den December ya cu normalmente ta organisa e sesionnan aki den luna di October.

Dia 10 di December ta Dia Internacional d Derechonan Humano y tambe tin un dia contra sclavitud moderno den e luna di December. “Pesey nos a pone den e siman aki”, asina Richardson-Baars a indica. Locual ta bay tuma luga ta un campaña cu yama “Habri bo wowo”. A invita diferente persona pa habri e wowonan contra traficacion di hende. “Ora Bo sa kico ta e señalnan, Bo tambe por yuda pa combati’e door di meld esey cerca nos”, el a remarca.

Lo tin un dia special dirigi na tur esunnan cu ta traha den turismo manera hotel , aerolineanan, aeropuerto y otronan. E sesion ta tuma luga na ATIA Building situa na Dakota. Ta spera cu ora nan sa kico ta traficacion di hende cu nan por informa otronan debidamente.

Por ehempel, tin biaha mucha muhenan ta bin Aruba pa traha den prostitucion, pero por reconoce esey caba na momento cu nan ta sinta den avion. Tin señalnan cu algo por ta robes. Tambe por ripara esaki na hotel.

Lo tin un sesion special di conscientisacion dirigi na studiantenan y comunidad. E studiantenan cu ta bay afo tambe por bira victima di traficacion di hende. Nan por cay den trampa door di hendenan cu ta pone nan presion pa traha den prostitucion, etc. Lo informa e hobennan riba con facil esaki ta traha.

Pa tur e sesion nan aki lo tin como orador invita Shamere Mckenzie kende a bin di Merca. E mes a bira un victima di traficacion di hende.

“Su storia ta hopi impactante pasobra e ta net esun cu bo no ta spera cu ta bay cay pa un trampa asina. El a bay college, su beca a caduca, e no a hay’e mas, el a busca manera di traha placa y el a haya un hende cu kier a yud’e. El a bira su boyfriend y asina el a traha varios aña den prostitucion prome cu e por a sali”, Jeanette Richardson-Baars a indica.

Den session nan aki lo informa den diferente forma pa habri wowo y horea pa haya e informacion aki y pa ta mas consciente.

Si un hende ta haya señalnan di trafico di hende, semper por meld cerca nos. Esey por via telefon number 100 di Polis. Tambe por yama Bureau Slachtofferhulp cu ta disponibel 24 ora pa dia via 592- 3231. Por yama tambe na e Coordinatie Center Mensen Handel na 597-5223 of manda un email na lcmm@kpaaruba.com.