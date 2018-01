Ta miho pa usuarionan di lama pa keda mas cerca di Aruba posibel

Mas cerca di costa di Aruba un persona ta, miho e ta pa e persona mes. Esaki ta relaciona cu e desaroyonan cu Venezuela. Sr. Randolph “Randy” Paskel, hefe di Punto di Sosten di Guardacosta di Aruba, ta splica mas ariba e tema aki.

Guardacosta ta controla tur dia y nan ta conseha e usuarionan di lama. Aunke no ta tur ora nan t’ey na frontera di Venezuela cual boto local ta pasa e liña di frontera, esey ta keda na e usuarionan di lama pa nan mes check esey. Pero e conseho ta keda pa mantene nan mes den awanan teritorial di Aruba, ya cu no tin solucion na momento cu piscadonan local cay den man di autoridadnan Venezolano, aunke si tin bon cooperacion cu nan.

Aña pasa ainda nan ta haci un training cu nan, pero esey ta basa strictamente ariba Search & Rescue. Sr. Paskel ta conseha tur hende pa no bay mas cu 3 miya leu for di Aruba. Si acaso no tin GPS, mantene costa bon na bista. Lo ta bon pa inverti den un telefon satelital, pa ora cu radio of telefon cay afo, cu ainda tin un back up.

Guardacosta tin un sistema unda nan ta controla boto ariba siguridad. Y nan ta en espera di un cambio di ley, cual ta un Vaartuigverordering, cual nan ta en espera di dje pa un tempo caba. No solamente Guardacosta pero tambe Directie Scheepvaart, pa asina haci e control ariba e botonan local, hopi mas efectivo, segun Sr. Randolph “Randy” Paskel, di Punto di Sosten di GuardaCosta Aruba.

