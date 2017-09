Ta mantene Reserve Requirement na 11 porciento

Durante e reunion di dia 1 di Juni 2017 e Comite di Maneho Monetario (CMM)1 di Banco Central di Aruba (BCA) a dicidi pa mantene e porcentahe actual di e tasa di e “reserve requirement” na 11 porciento y e “advance rate” na 1 porciento, despues di a evalua e datonan economico y monetario mas recien. A considera e siguiente informacion y analisis den e proceso pa yega na e decision aki.

Reservanan internacional

E reservanan internacional di divisa (incluyendo diferencianan den revaluacion di oro y di reservanan internacional) y e reservanan oficial a mantene nivelnan adecua na fin di April 2017. A registra aumentonan den ambos e reservanan internacional (+Afl. 36,1 miyon of +1,9 porciento) como cu den e reservanan oficial (+Afl. 25,6 miyon of +1,5 porciento), compara cu December 2016. Consecuentemente, e reservanan internacional y e reservanan oficial a yega, respectivamente, te na Afl. 1.928,5 miyon y Afl. 1.698,8 miyon na fin di April 2017.

Desaroyonan den credito

E crecemento di credito total di e banconan comercial a keda positivo (+3,9 porciento) na final di April 2017 compara cu December 2016. Mientras cu a registra caidanan den credito na consumidor (−1,7 porciento), a observa expancionnan den fiansa pa construccion di cas (+3,3 porciento), credito na empresa (+1,1 porciento) y e componente ‘otro’ di credito bancario (+32,4 porciento) durante e periodo di Januari-April 2017. E ultimo ta refleha e compra di bononan di Gobierno door di e banconan comercial.

Inflacion

Na April 2017 a registra un caida den e prijsnan compara cu e aña anterior (−0,1 porciento) como tambe den e promedio anual di inflacion (−0,6 porciento). Ambos bahada ta principalmente causa pa reduccion den e tarifa di coriente. E promedio di inflacion ora exclui e componentenan di cuminda y energia a yega na 0,4 porciento, primordialmente reflehando un aumento den e componente di vivienda di e CPI.

Turismo

Durante e prome cuatro lunanan di 2017, e debilidad den e mercado Venezolano a sigui manifesta den caidanan den e cantidad di bishitantenan (−11,9 porciento) y anochinan permaneci na Aruba (−4,3 porciento). Di otro banda, a registra un expansion den e cantidad di turistanan crucero (+4,1 porciento), mientras cu e mercado Mericano a presta faborabelmente, loke ta refleha pa un impulso den e ingresonan turistico registra na banconan comercial (+2,5 porciento).

Placa den circulacion

Na April 2017 e cantidad di placa den circulacion a baha cu Afl. 43,1 miyon te na Afl. 4.137,8 miyon, compara cu e luna anterior. E caida aki ta debi na contraccionnan den e activo domestic neto (−Afl.17,9 miyon) y den e reserva di divisa neto (−Afl. 25,2 miyon). E caida den e activo domestico di placa den circulacion ta atribui na reduccionnan den credito domestico (−Afl. 11,2 miyon) y transaccionnan no relata na credito (−Afl. 38,3 miyon). Mientras tanto, e bahada den e reserva di divisa neto a resulta principalmente door di benta neto di divisa na publico (-Afl. 216,0 miyon), primordialmente relaciona cu pagonan pa importacion di mercancia, otro servicio y transferencianan riba e asina yama ‘income account’. Esaki a wordo mitiga pa un gran parti pa compra neto di divisa for di publico (+Afl. 190,7 miyon), primordialmente relaciona cu entrada for di turismo, transferencia neto pa cuentanan den exterior di companianan local y servicio di transportacion.

Mercado financiero

Na April 2017 a nota un caida den e averahe di interes riba prestamonan nobo (−0,9 punto di porcentahe te na 7,0 porciento), mientras cu e averahe di interes riba depositonan nobo a aumenta (+0,2 punto di porcentahe te na 1,4 porciento), compara cu e luna anterior. Consecuentemente, e averahe den e margen di e tasa di interes a cai cu 1,1 punto di porcentahe te na 5,6 porciento.

Advance rate

E determinantenan di e “advance rate” di BCA a keda stabil. E margen entre e “advance rate” di BCA y e “Federal Funds rate” tabata 0,10 punto di porcentahe na April 2017. Consecuentemente, no tabata tin razon pa cambia e “advance rate” di BCA.