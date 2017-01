Ta malo pone ijs den bebida?

E problema no ta ijs riba su mes, sino tur e microorganismonan cu ta acumula den freezer of hasta loke nos tin den nos man ora di wordo sirbi.

Manera cu ta haci calor na Arub tin biaha, nos kier refresca nos mes y kita e calor di cualkier manera. Un di nan ta pa bebe bebidanan friu.

Si den frigidaire no tin mas, e ora ey nos ta opta pa pone ijs y asunto caba.

Bo tabata sa cu esey no ta un bon idea? Den e articulo aki nos lo contabo e rasonnan pa cual bo mester evita klompinan di ijs den bo glas

Ijs sushi, bebida contamina

A realisa diferente investigacion pa determina si e klompinan di ijs ta bon pa salud.

E resultado ta escalofriante: den e mayor di e establecimentonan di snack y cafeterianan “di moda”, awa cu ta wordo uza pa haci ijs tabata repleto di bacteria (den dosisnan similar na esunnan haya den baño di e mesun luganan).

Nos ta comparando limpiesa cu bebida di un cadena di restaurant? Si. Pio di tur cos ta cu e wcnan ta wordo limpia cu mas determinacion cu e mashinnan cu ta produci ijs.

E hefenan di e multinacionalnan a sugeri cu e posibel descubrimento di bacteria a wordo eleva na loke nos ta considera como “normal.”

Ta bon pa tene na cuenta cu e problema no ta e awa cual ta traha e ijsnan (cu den tur caso e ta potabel) sino e proliferacion di bacteria den e mashinnan cu ta produci nan of e mannan cu ta sirbi e bebidanan.

Kisas, pa un persona sano, cu e bacterianan ta ingresa den e organismo atrabres di e refresconan no ta un problema, pero si pa cierto gruponan manera mucha, hendenan mas grandi y individuo cu un sistema inmunitario debil.

Otro cuestion cu tin cu tene na cuenta ta e biahe na pais of ciudadnan unda cu awa no ta potabel.

Destinonan exotico di Africa, Asia y Americano ta conta cu e servicio di sanidad manera cu e ta coresponde y ta posibel cu e awa ta wordo extrai for di riu, laguna, rooi of embalsenan contamina.

Den e caso aki en particular nos ta recomenda no uza e ijsnan (sin excepcion). Ta preferibel cu e bebida ta cayente preferiblemente, compara cu si nos tin cu pasa varios dia cera den un camber di hotel cu diarea, sacamento y dolor di barica (den e miho di e casonan).

Y si e ijs ami ta prepare?

Nos ta conta cu un estudio cientifico riba loke ta sosode den e restaurant y cafeterianan. Pero bon nos por bisa cu nos no ta come den e luganan y cu ijs cu nos ta pone den glas ta bin di nos propio freezer.

Fuente: https://mejorconsalud.com