Ta keda na gobierno si ta bin cu klasnan mas grandi

Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial, ta splica riba e falta di mas refuerso policial y e Jaarplan cu Minister di Husticia tin cu ta señala e problema aki.

Segun sr. Lacle, tin 468 agentenan policial actualmente. Den Augustus, ta bay drenta un klas cu menos di 15 agente compara cu e aña anterior unda a solicita 200 hende mas cu e aña aki. Mester bay wak si e propaganda pa atrae hende den e ramo di Polis ta bon of mester promove esaki mas agresivamente pa cumpli cu e meta pa pone mas hende. Tur aña Cuerpo Policial ta perde mas hende sea pa pension of retiro. Esaki ta entre 7 pa 11 hende. Asina nunca nan por yega na yena bashi cu falta di hende. Un hoben cu drenta den opleiding durante cuater aña ta cuminsa cu un salario di 2,285 florin. Un hoben cu solamente un MAVO diploma no ta bay gana mas cu esey den otro trabounan. Pues ta mas efectivo pa nan drenta den ramo di Polis.

Segun sr. Lacle, Minister di Husticia y Minister di Asuntonan Social ta esunnan cu ta defini cuanto un klas di Polis ta consisti. Pa haya un klas mas grandi, Gobierno mester bay defini esey. Den e Jaarplan 2018-2019 ta stipula kico tur ta e problemanan di Cuerpo Policial, incluyendo a falta di hende pa reforsa e Cuerpo.

