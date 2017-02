Ta investiga 91 docente pa abuso sexual na Bogota

BOGOTA, Colombia – Segun e secretaria di educacion distrital, mas di mita di e casonan, ta coresponde na menornan di 14 aña cu lo a viola den e interior di e institucionnan educativo. “Esaki no por sigui ripiti den nos scolnan.” Den e terminonan aki a referi na e secretaria di Educacion di Bogota, Maria Victoria Angulo, pa e captura di un docente den un institucion educativo di e localidad di Kennedy, acusa di presuntamente di a abusa di varios menor den scolnan di e ciudad. Sin embargo, no ta trata di un caso aisla den e capital: segun cifra di e propio Administracion, actualmente ta investiga 91 docente y personal di scolnan oficial pa supuesto agresionnan sexual contra e studiantenan.

Di acuerdo cu Angulo, e indagacionnan – di orden disciplinario – a afecta 89 homber y dos hende muhe pa hechonan denuncia entre 2015 y 2016. Segun e districto, mas di emita di e casonan ta coresponde na menornan di 14 aña cu lo tabata tin victima di supuesto abuso na man di su docentenan.

“E secretaria di Educacion, pa ley, ta e instancia disciplinario den e casonan aki. E entidad a yega, entre 2015 y 2016, na 91 di e casonan. Ya 31 di nan a faye, 10 cu destitucion y 22 cu sancion disciplinario. Nos lo delanta e investigacionnan cu tur e rigor pues no tin derecho cu esaki pasa cu nos yiunan,” e funcionario a declara.

Sin embargo, e secretaria a haci un yamado pa no stigmatica na mas di 35 mil docente cu ta cumpli cu un importante labor den scolnan di e ciudad.

Fuente: El Espectador