Ta inaceptabel cu 60 persona ilegal tabata trahando na Mancamp di Citgo

E noticia cu a gara un total di 60 ilegal na e Mancamp di Citgo ta algo cu Parlamentario di POR, Alan Howell ta considera un abuso di marca mayor. E ta bisa cu emplea un trahador ilegal no ta aceptabel, corda 60! “60 persona trahando ilegal na Mancamp di Citgo ta inaceptabel”.

E parlamentario ta mustra riba e echo cu na e momentonan aki tin hopi Arubiano sin trabou y cu ta dificil pa nan por pone un pida pan riba mesa pa cria nan famia. Pero mientras cu esaki ta un berdad doloroso pa hopi famia na nos isla, tin otro hendenan cu ta comete no solamente e abuso, pero tambe e falta di respet pa nos hendenan y ta tuma ilegalnan na trabou.

E personanan ilegal aki lo por yega tambe den cierto casonan na comete atraco of otro actonan ilicito riba nos isla y ta bira dificil pa autoridadnan por saca afo ken nan ta debi nan estado di ilegalidad na Aruba. Loke ta hacie mas tristo ta cu esnan cu ta contratando e ilegalnan aki ta nos propio Arubianonan.

Howell ta considera cu ta hopi importante pa esnan cu ta comete e acto ilegal aki haya un castigo of boet pisa pa evita cu e practicanan aki sigui tuma lugar y nos hendenan local sigui wordo perhudica.

Na mes momento el a manda palabranan di pabien na Warda Nos Costa pa e tremendo trabou haci y a pidinan pa sigui ruim op de boel cu man duro.

