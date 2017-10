Ta importante pa un mucha wordo diagnostica trempan pa haya sa si e tin autismo

Ken ta determina si un persona tin autismo si of no y con esaki ta bay. Sr. Gino Goeloo, director di Wit Gele Kruis ta splica mas ariba e tema aki.

Segun Sr. Goeloe, tin testnan cu ta wordo haci y a base di un evaluacion di un kinder psychiater ta determina si e mucha ta autista of no. Tin e autisme spectrum, un nomber grandi, pasobra cu tin autismo mas suave pero tambe tin esun mas severo.

Kico ta cardinal, pa e mayornan, cu ta wak nan yiunan ta crece y cierto cos cu mayornan no ta wak. Por ehempel, algo cu e muchanan cu ta autismo no tin un un contacto visual, nan no ta wak bo den cara. Nan taal y spraak, nan no ta desaroya lihe. Nan ta tarda pa papia, algun palabra cu muchanan normalmente ta desaroya normal. Tambe muchanan autista ta muchanan ta hopi den nan mes. Nan ta hunga cu nan mesun co’i hunganan, nan no ta asocia cu niun otro mucha.

ESey ta e problema cu tin actualmente, cu mester tin un bon diagnostico, pa por trata e mucha y guia e mayornan bon tambe. Actualmente, tin manera un bruhacion den un diagnostico. Den e plataforma di Autismo, lo tin tur e profesionalnan, for di enseñanza, psikiatra di mucha/hoben.

Tin biaha e mayornan ta wak cu nan yiunan no ta desaroya na un manera normal y nan no kier acepta. Esey eigenlijk segun Sr. Goeloe ta e prome stap. Mayornan tin ora ta manera tarda pa acepta cu nan yiunan ta austista. E por ta hereditario, e tin di haber cu bo genen. Pero esey tin ariba papel aworaki y con pa trat’e.. E tratamento ta pa reconoce cu e yiu ta autista trempan. Y ta dun’e su tratamento lihe. Ta bay train e tambe con pa papia, ta midi su inteligencia, tur cos ta draai rond di e inteligencia ta abao, su desaroyo pa cuminsa papia lo ta tarda mas. Tur esey ta bay a base di testnan cu ta wordo haci, door di e Ortopdegagoog, e kinderpsychiater, cu mester duna e diagnostico, pa despues bin cu terapianan, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis, cu awor tambe ta forma parti di e Plataforma di Autismo.