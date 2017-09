Ta importante pa traha ariba prevencion di abuso sexual di mucha

Casonan di abuso sexual di mucha ta algo cu regularmente ta bin afo. Durante campaƱa, tur otro partido ta papia di castigo minimo, pero no di e problema ariba su mes. Castigo ta keda importante, sea ta maximo of minimo. Na final di dia e agresor mester paga pa su crimen. Sra. Lisette Gomes, di partido RAIZ ta amplia mas ariba esaki.

Segun Sra. Gomes, no ta papiando ariba prevencion, pa evita mas caso. No ta papia di nos sistema protocol, pa asina yega na castigo. Esaki ta demostra cu no tin boluntad politico den ningun partido cu ta priminti, cu nan lo introduci mas castigo, of castigo minimo. Mientras tanto prevencion y e sistema protocol ta hopi mas importante. Castigo mimino ta peligroso si e sistema no ta funciona manera mester ta.

Esaki ta bin door di falta di polis, recherche, KZP, falta di material, falta di un vertrouwensarts y falta di cooperacion entre departamentonan of instancianan cu ta envolvi directamente cu e casonan aki. Mayoria caso ta bin dilanti despues cu abuso a tuma luga. Esey ta un desventaha den Corte, ya cu si no tin prueba e agresor lo wordo laga den libertad, si e hues tin cu duna castigo a base di minimumstraf. Pa yega na investigacion mester tin un denuncia. Pa yega na Corte, mester tin prueba y un investigacion optimal, Sra. Gomes a relata.

Pa bo yega na prueba bo mester tin un bon investigacion medico. E pregunta ta: Aruba tin esaki na su luga? E contesta ta NO. si bo no tin esaki na nan luga, e caso no lo yega Corte, corda pa yega na un castigo. Departamentonan cu ta directamente envolvi den abuso sexual di mucha mester traha hunto, pa ta mas diligente ora di trata caso pero tambe pa tin un cifra real di e problematica aki. Na final di dia mester traha hunto di e bienestar di mucha y su famia.

No por ta posibel cu na momento cu bo haya sa cu bo yiu a wordo abusa, bo tin un caminda di crus pa cana pa haya ayudo y busca husticia. Aruba mester tin un solo departamento manera un Child Protective Service di Merca cu asina bo yega bo ta wordo atendi, inmediatamenete na bienestar di e mucha.

Investigacion, interrogacion, checkeo medico y ayudo psicologico ta wordo haci na e momento ey. Aki na Aruba mester warda dos siman pa un cita pa specialista, pediatra of ginecologo. Mientras tanto, e famia den dolor no ta haya e sosten debido, segun Sra. Lisette Gomes, candidato ariba lista di partido RAIZ.