Ta importante pa tin un consenso entre e paisnan

E relacion entre paisnan den Reino, ta hopi importante. Sr. Ricardo Croes, parlamentario pa partido RED ta elabora ariba esaki durante e reunionnan di IPKO.

Reino Hulandes ta existi pa varios aña caba, y a bin ta tende di situacionnan, tur ora ta tende keho. Partido RED ta kere cu ta importante pa tin un relacion bon, pa tin consenso entre paisnan. E paisnan tin diferente cosnan en comun, manera Aruba, Bonaire y Corsou tin e lenga en comun. Pa Sr. Croes e reunionnan aki ta hopi importante. Hulanda tin hopi di bisa den Reino Hulandes y Aruba ta dependiente di hopi cos di Hulanda.

Pero no solamente esey, pero si kier logra e.o. riba tereno di siguridad, mirando e situacion na Venezuela, esaki ta acapara di biaha Aruba, Bonaire cu Corsou pareu. Esaki caba ta mustra e necesidad di tin consenso, di tin cooperacion e.o . ariba e tereno aki, con ta preveni y pak aan e situacion cu ta ariba nos na e momentonan aki.

Tin ora ta sinti cu Hulanda ta haci Aruba su bida dificil, den kico e rol cu Hulanda ta hunga. Hulanda ta wak e CAft cu dos bril. Un ta cu nos mes ta haya un lastima cu nos gobernantenan te na ultimo, cu nos gobernantenan no a zorg pa un maneho financiero stabiel. E no ta algo cu Hulanda a haci. E ta algo cu nos mesun gobernantenan a haci. Pero mirando e rol cu Hulanda a haci principalmente den Reino Hulandes. E ora, segun Sr. Croes ta bisti e bril, cu ta bon cu a bin un otro poder, pa pone control ariba nos financia. Si no tabata pa Hulanda, y/o cualkier areglo den Reino, cu por a pone presion ariba gobierno di Aruba, ta di puntra bo mes, ta unda Aruba lo ta.

Ta danki na e CAft aki, cu Aruba a coy un otro direccion. Tin ora ta mustra cu ta Hulanda a haci nos bida dificil, pero ta nos mes tin e culpa. Mustra dede ariba otro, no ta libra nos gobernantenan di culpa. Prome cu Hulanda a tuma e decision ey, ta nos mes tabata goberna nos finanzas. Esaki kiermen, cu nos mester cuminsa wak den cas. Y wak pa bay drech’e awo y esey ta locual e gobierno aki, ta purbando di haci: areglonan cu ta haciendo, leynan cu ta wordo cambia. Pasobra e manera cu nos ta (bata) bayendo, te cu September, no por a sigui asina ey, segun Sr. Ricardo Croes, parlamentario pa partido RED.