Ta importante pa pueblo sa con su hospital nobo lo ta

E open house cu a tuma luga ta un muestra con importante ta pa pueblo sa, con e hospital nobo lo bay ta, segun director di hospital dr. Horacio Oduber, Ezzard Cilie.

Hospital ta di e comunidad Arubiano y a dicidi pa pone un open house. Prome cu esaki, a tene un dia den cual a laga tur empleado, en todo caso esnan cu ta traha den e parti bieu, pa nan pasa y nan wak e luga. Awe ta dedica pa prensa y tambe publico en general, laga nan tambe gosa di e joya nobo cu nos tin. Esey ta e idea di e open house, pa nan tambe wak kico tin eyden.

Segun Cilie, awor aki nan ta calculando, ta mira e ultimo puntonan prome cu drenta eyden. Pa por drenta y construi luga, no ta e problema. Awor aki ta bay traspasa pashent. Ta trata cu bida di hende. Mester ta sigur cu tur cos cu tin den e edificio ta cuadra, ta certifica, ta cumpli manera cu e mester ta. Ya cu ta trata di bida di hende. Ta bezig cu esey. Ora cu papia di esey, tin cu corda tambe na personal. Ta papia di medico, tin suficiente medico. Algun di nan mester añadi na dje. Pa loke ta medico, tin suficiente. E parti di enfermeria, e ta conoci pa awor aki cu no tin suficiente y cu mester bay amplia. Ta cuminsa cu e proceso eynan pa haci’e. Fuera di esey tin specialisacionnan andando riba diferente tereno cu tin mester eyden. Tin di nan ta cabando, pero tin di nan cu mester cuminsa ainda.

Mester imagina tambe cu tin hopi ekipo nobo. Ekiponan tecnico nobo den cual personal mester wordo entrena den dje prome cu nan bin eynan, nan mester por traha cun’e.

Pa coy e parti mas simpel, cada pashent tin su bel. Si e pashent eynan bel, mester sa con e bel ta traha. Mester por splica un pashent con e bel ta traha, pasobra e cambio ta drastico compara cu locual cu tin awor aki. E tipo di cosnan ey a tuma luga. Ta na e ultimo punto pa inventarisa pa ta sigur cu na momento cu dicidi un fecha den cual ta cuminsa traspasa pashent, mester ta sigur cu e pashent no ta wordo poni den cualkier riesgo of algo pasa cun’e, pasobra esey ta responsabilidad di e hospital.

Esun cu a resalta den e edificio nobo, ta e hecho cu tin posibilidad di un mama cu ta desea di haya yiu den un baki di awa cu tin den e departamento, ta algo usual y mundial. Cerca nos no tanto e no ta conoci. Esaki ta pa ofrece e futuro mamanan, naturalmente cu un mama dicidi cu ta di e forma ey e kier haya su yiu, mester tin e specialista cu ta cualifica pa trata cun’e tambe. Esey ta un parti nobo cu a agrega na dje, pa facilita e futuro mamanan.

Cilie a comenta tambe cu por trata loke por a trata cinco aña pasa, den e parti pedriatico, awor aki por. Awor aki ta mira cuanto specialisacion tin mester, ademas di loke tin. E casonan fastioso ta wordo studia pa purba mengua e cantidad cu ta manda afo. Si por trata nan na Aruba, ta haci’e akinan. Asina ey, no e parti pedriatico so, pero tin mas area den cual ta wak awor aki. Pero pediatria ta un di nan. Si antes ta manda un baby cu 28 siman di gestacion, ta haci’e ainda mas jong, cu ta mantene na Aruba. Tur esey ta den deliberacion pa wak ki tipo di specialista cu tin mester. Specialista den parti di pediatria, hospital ta basta bon ekipa. Locual cu bin acerca, ta adicional, Cilie a splica.