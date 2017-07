Ta importante pa haci movecion y come saludabel den vakantie

Na momento di vakantie hopi biaha un persona tin otro custumber compara cu durante temporada di scol, specialmente e muchanan. Hopi biaha ta come mas snack, come mas iregularmente, haci menos actividad fisico manera deporte of gym na scol.

Locual ta hopi importante pa tur hende keda come regular cu e mesun custumber durante e aña. Funcionario di promocion di salud na IBiSA y dietista Charlene Leslie a duna diferente tip importante pa temporada di vakantie di scol. Como miembro di Grupo di Trabou di Alimentacion y Movecion Leslie ta enfatisa cu bon custumber ta sigui den vakantie tambe.

Algun tip ta encera cuminsa cu desayuno saludabel; Come fruta y berdura; Disfruta di e vakantie pero na un manera saludabel y e no mester ta a costo di bo salud; Actividad fisico, di cual hopi biaha ta stop di haci deporte pasobra no tin e gym na scol p’esey ta keda importante pa haci gym e 1 ora. Esey por ta hunga na cas, haci actividad fisico manera camp of hasta haci actividad cu mayornan naturalesa, pensa riba parke Nacional Arikok, baila, core bais.

Tin diferente idea pa pone e muchanan move y limita e uzo di tecnologia, kiermen keda sinta dilanti television of cu e iPad. Ta hopi importante pa nan keda den movecion y e comemento saludabel. Por duna un treat pero purba di no haci esey di mas y keda regula cu e nutricion saludabel.