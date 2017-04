Ta importante pa haci control pa combati Zika

Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, dr. Carlos “Alex” Schwengle ta haya cu ta hopi importante pa gradici pueblo di Aruba pa e cooperacion cu ta brindando den combati enfermedadnan manera Zika, Dengue y Chikungunya. Si haci un comparacion entre awo y antes, ta mira cu e cooperacion di pueblo ta cada bes mas miho, pero lastimamente no bon suficiente ainda.

P’esey ta bay sigui cu e campañanan aki tur aña pa conscientisa pueblo cu nan tin un rol importante. Claro cu Gobierno tin su rol, organisacionnan manera ATA y AHATA tambe tin nan rol, pero un di e partnernan hopi importante pa yuda controla y kisas elimina e problema di e vector Aedes aegypti cu ta transmiti no solamente Zika, pero tambe Chikungunya y Dengue, ta pueblo mes, cu ta hunga un rol esencial den esaki.

“Y ta na nos mesun beneficio, e no ta bay pa e turista so. Ta importante pa tene e turista sano, pa ora e yega nos isla, pasa un tempo ameno, sin bira malo djey pe bay cas bek y lo haci propaganda pa Aruba”, Minister Schwengle a remarca. Pero ta importante pa pueblo no bira malo y un di miho maneranan pa haci esey ta prevencion. Prevencion ta tene den cas limpi, tene rond di cas limpi sin criadero, controla tur luga cu por tin awa para. Tambe si mira rond den vecindario cu cosnan no ta bon, tin yen sushedad ilegal, avisa Gobierno entre otro City Inspector, DOW, Serlimar y lo percura pa deshaci di e sushinan.

Ta importante pa keda bisa pueblo kico ta pasando corectamente. “Mi ta kere e parti preventivo di bisa pueblo di kico ta e situacion y esey nos a haci awe y nos lo keda haci’e. Kico ta Zika, kico ta Chikungunya etc. Kico ta e sintomanan y bo mester meld”, Minister Schwengle a remarca. Ta importante pa tur dokter cu atende pashent malo, pa raporta na Departamento di Salud, mester remarca si cu a nota cu e cantidad di melding for di e profesionalnan di salud ta subiendo si compara cu 5 pa 10 aña pasa.