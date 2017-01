Ta habri un McDonalds den Vaticano apesar di protesta

ROMA, Italia – Apesar di e indignacion di e residente y cardenalnan, un controvertido restaurant di McDonalds, a habri su portanan den Vaticano.

E local ta den un edificio di e Estadonan Pontificio, kendenan a huur e establecimento na e frankicia di junkfood. Apesar di e enfado di algun cardenal, turistanan ya por pidi pa hamburger y french fries, poco meter for di e Plaza San Pedro.

Den e edificio caminda cu McDonald’s a habri su portanan, ta biba actualmente, entre otro, e prefecto di e Congregacion pa e Doctrina di Fe, e Aleman, Ludwig Muller.

E criticonan a sigura cu Vaticano lo a prefera pa e habri un centro social na luga di un benta di hamburger. Sin embargo, e agencia di e Santa Sede cu ta administra loke ta huurmento di luga, APSA, no a atende e indignacion aki.

E cadena McDonald’s no a haci ningun comentario riba e polemica.

Fuente: El Universal