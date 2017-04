Ta goberna na bienestar di pueblo y pais

Pais Aruba semper a conoce un sistema electoral cu a funciona a base di e decisionnan cu ta wordo tuma pa lider di un partido politico. E lider di partido ta traha un lista di un team cu e partido politico ta bai eleccion cu ne. E organisacion politico cu ta bai eleccion ta presenta un programa di gobernacion na interes y bienestar di pueblo. Den e caso aki partido di pueblo Arubano AVP, como un team ta presenta su programa di gobernacion cu ta splica e plan cu e organisacion politico tin den tur area di nos sociedad.

Interes politico personal

Parlamentario Kelly a tuma nota di un proposicion di ley cu ta enfoca su mes riba e interes personal di e politico y no riba e organisacion politico como team. Ta obvio cu e proposicion di ley ta pa MEP soluciona su problemanan interno. Nos por mira con den MEP ta reina un canibalismo politico pa loke ta trata number riba lista y pa e motibo aki ta bin cu un proposicion di ley pa sigura nan posicion politico personal. MEP ta teme cu nan lo no saca mayoria y p’esey algun candidato kier “make sure” cu nan ta aden. Pero segun e ley aki, entre otro Sr. Adi Thijssen lo no aparece ni den e dies prome candidatonan riba lista di MEP. Esaki ta un bon ehempel di e danki cu MEP ta duna su mesun hendenan despues cu lealmente nan a duna nan contribucion na e partido politico aki.

Skop pa danki

Sr. Thijssen despues di a representa partido MEP dignamente pa 12 aña den Parlamento ta wordo confronta cu un colega politico cu a haya un herencia di su Tata y cu awo kier elimina su propio colega. Un colega cu pa regla mester ta su guia y “role model” mirando e experiencia cu Sr. Thijssen tin como politico. Durante un cantidad di reunion Sr. Thijssen tabata cara di fraccion di MEP, scapando su fraccion di humiyacion di no ta presente na trabou. Awe nos por mira cu su recompensa ta cu su propio partido y pio ainda, su propio fraccion kier bula su garganta.

Un biaha mas nos por constata cu MEP ta un partido cu ta traha a base di herencia politico y a base di interes politico personal y familiar. Partido di pueblo Arubano AVP semper a traha como team y a sa di pone interes, bienestar y desaroyo di pueblo y pais na prome lugar. P’esey dia 22 di September vota AVP, pasobra vota AVP ta sinonimo di vota pa continuacion di prosperidad y desaroyo positivo di nos pais.