Ta encurasha clientenan pa haci pago online pa evita rijnan largo

Directora di Departamento di Impuesto, Sra. Luenne Gomes- Pieterz tabata tin contacto cu minister di Finanza, mr. Xiomara Ruiz Maduro tocante pago di impuesto di vehiculo di motor, pa cual e ta amplia mas ariba esaki.

Doño di autonan cu no ta A-nr a expresa nan preocupacion pa loke ta pagonan di impuesto di vehiculo di motor. Manera ya menciona Januari 2017 tabata tin un cambio di ley, caminda cu e tipo di plachinan aki, enbes di paga pa kwartaal, nan mester a paga den un solo biaha, cual deadline ta 31 di Januari.

Mirando cu 2017 tabata un aña transitorio, e ex minister a acorda cu ta mantene un maneho flexibel, pa tur otro cu no tin A-nr, cualnan ta TR, TX- V-car,etc. ,pa asina esunnan cu tin mas di un truck, caminda cu e peso ta bin un tiki mas pisa financieramente pa cumpli cu e pago den un solo biaha. Por a compronde cu e grupo di clientenan aki a vocifera nan preocupacion pa e pago dia 31 di Januari y minister di Finanza, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro a acorda cu lo duna e mesun flexibilidad e aña aki. E fechanan lo core mescos cu A-nrnan. Ley ta prescribi cu pa 31 di Januari e prome mita mester ta paga y ultimo fecha ta 30 di Juni 2018.

DIMP ta purba cuminsa mas trempan pa clientenan cu kier cuminsa paga ya caba, y tur e HBKnan tabata yen, mescos cu e oficina principal. Directora di DIMP, kier a recorda tur e clientenan cu por paga online. Kisas e cliente tin miedo of no ta confia e sistema, pero ta encurasha esaki pa evita rijnan largo.

Si compara cifranan di 2016 y 2017, ta mira un adelanto ora ta trata di impuesto di vehiculo di motor, por ripara cu e clientenan a custuma cu e secuencia di pago, cu na Januari ta e prome 2 kwartaalnan y na Juni e ultimo 2 kwartaalnan.

A manda varios notificacion pa e clientenan cu ainda no a paga nan impuesto di vehiculo di motor, pa nan bin haci esaki. Por a ripara cu e cliente no ta pone atencion riba e comunicado di prensa pa loke ta trata plachinan di number cu no ta den uzo mas. Si 2017 no ta paga, e ora no por paga pa 2018. Ora cu bay verwerk pagonan di 2016, cliente ta bisa cu e no tin e plachinan mas, pa un of otro motibo.

Si e plachi a wordo horta, mester entrega un denuncia na polis, pa haya un procesverbaal. E parti di e proceso aki, cu no ta tur cliente ta bon informa. Cu si nan tin e plachinr cu no ta den uzo mas, cu nan mester trece bek pa DIMP, ya cu esaki lo trece problemanan ora di paga e impuesto di vehiculo di motor.

Tin un grupo cu no ta cay den e A-platen cu no por paga den un solo biaha, y e maneho lo sigui e aña aki y kisas lo mester haci cambio den ley pa cu e grupo di cliente aki. A duna flexibilidad, pero no tur cliente a haci uzo di e flexibilidad aki. Of nan a purba di mantene e deadline nan segun ley, segun Sra. mr. Luenne Gomes Pieters.

Pa futuro, e ley mane cu e ta awo, DIMP ta e ‘Uitvoerende Instantie’, mester ehecuta e ley manera cu e ta. Pero semper teniendo na cuenta e feedback cu nan ta haya di cliente, conseho pa cambio di ley, conhuntamente cu minister lo mester discuti esaki pa wak si esaki ta lo miho pa haci pa e grupo di cliente aki, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pieters, directora di Departamento di Impuesto.