Ta detene polis Peruano acusa di a abusa di 150 menor

LIMA, Peru – Un suboficial di Polis Nacional di Peru (PNP) a wordo deteni den e ciudad di Huanuco, den centro di e pais, tras di a wordo acusa di a abusa sexualmente di mas of menos 150 menor di edad, medionan local a informa diamars.

Di acuerdo cu e informacion, e polis Carlos Eduardo Tumes Lopez, a wordo denuncia pa Ministerio Publico di e presunto comision di e delitonan di violacion, mishimento indebi y pornografia infantil, di cual a dicta nuebe luna di prizon preventivo den su contra.

Segun e versionnan ey, Ministerio Publico ta considera cu e detenido a comete e delitonan den e oficina di participacion ciudadano di e comisaria di Huanuco, mas of menos un 415 kilometer di Lima y su victimanan tabata tin entre 10 y 14 aña.

E coordinador di e Segunda Fiscalia Penal Corporativo di Huanuco, Robert Lecaro y e fiscal provincial di e Segunda Fiscalia Penal, Grace Perez, a señala cu nan a haya videonan cu ta proba e delitonan.

Perez a indica cu, den un di e casonan, Tumes tabata exigi potret sunu di un menor di 14 aña cu e menasa cu si e no acepta “e lo bay tira su famia.”

E suboficial a wordo reclui den e prizon di Potracancha na Huanuco, mientras cu e investigacion di e caso ta dura. Tin indicacion tambe cu tin otro polisnan cu tabata complice den e delitonan aki, pero nan ta menasando e victimanan pa evita cu nan ta wordo denuncia.

Fuente: NTN24