Ta detene ehecucion pa proba inocencia di sospechoso

MISSOURI, Merca – E Gobernador di e estado Mericano di Missouri, Eric Greitens, a tuma e decision di suspende na ultimo momento e ehecucion di un prizonero door di inyeccion letal, pa permiti e analisis di evidencia nobo na su fabor. E prizonero a wordo condena na morto pa asesina un periodita cu 43 hinca, Reuters ta informa.

Marcellus Williams, actualmente di 48 aña, a wordo acusa pa e asesinato di Felicia Gayle, colaborador di un importante corant local, durante un robo na e vivienda di e victima, cu a sosode na Augustus 1998.

E curpa di e periodista a wordo haya sin bida, cu varios herida di arma blanco. E investigacion a conclui cu Williams a purba di drenta den e departamento di Gayle, mientras cu e victima tabata den baño, pero a wordo descubri pa e muhe. Na 2001, durante un huicio, hurado a hay’e culpabel y a dicta e pena capital.

E abogadonan di Williams, kende a declara su mes inocente, a apela e sentencia den varios occasion. E argumento principal di defensa a mustra na falta di evidencia directo cu ta prueba su participacion na e asesinato. En particular, e cabeynan haya na e escena di e crimen no ta pertenece na Williams.

Na 2015, corte suprema di Missouri a acepta e peticion di defensa di realisa pruebanan nobo forense basa riba material genetico, pero a nenga na suspende e sentencia en espera pa e resultadonan ta cla.

Segun autoridadnan hudicial, e declaracionnan di testigo ta evidencia suficiente pa mantene e sentencia firme. Esey ta inclui e testimonio di un ex compañero di cel, kende a afirma cu Williams a confesa di a horta varios obheto di e victima pa despues bendenan.

Desde e tempo ey, un campaña publico pa stop e condena dimorto, a logra reuni mas di 250 mil firma cu ta corespondiente peticion online.

Finalmente, ora cu tabata falta apenas cuater ora pa Williams wordo someti na morto via inyeccion letal, e gobernador Greitens a accede na pospone e ehecucion pa un comision di experto analisa e resultadonan di prueba di DNA.

Fuente: http://actualidad.rt.com