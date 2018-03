Ta derecho di un ciudadano y no un fabor, pa yega na su propio cas

Durante conferencia di prensa semanal di Gobierno di Aruba, Minister Sr. Otmar Oduber, Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente, a introduci Sr. Errol Sjak-Shie como e persona cu ta encabesando e Team di Maneho di Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP). DIP ta den un trayecto transitorio y lo bay conoce varios cambio internamente pero tambe cambionan di proceso di peticion y otrogacion di tereno di vivienda.

Sr. Sjak-shie a splica encuanto e maneho nobo, pero tambe a splica kico ta e beneficionan pa solicitantenan. Den e trayectoria nobo, lo pone hopi enfasis riba mehoracion di servicio. Transparencia ta keda punto central pa asina e cliente por ta informa na tur momento cu informacionnan corecto y facil. E bentahanan principal ta cu peticionnan ta wordo pasa riba esun cu prome inscirbi lo yega na remarke prome. Esaki ta e tan comenta ‘First In First Out’ (FIFO). E solicitante no lo ta depende di ningun di Minister y di ningun persona den DIP pa su peticion cana mas liher y/of wordo aproba. Sr. Sjak-Shie a pone hopi enfasis: “E ta un Derecho di un ciudadano pa yega na su propio tereno di vivienda. E no ta un fabor.”

Ta di subraya cu DIP awo lo cuminsa na bay bek, ‘trek de lijn recht’, y cuminsa procesa peticionnan cu ta data for di prome cu aña 2000. Di e forma aki ta aplica e sistema di FIFO. Esaki no a wordo aplica pa e Gobierno anterior cual a percura pa un lista di espera hopi grandi. E prome paso cu lo bay tuma luga ta pa ‘verschoon’ peticionnan cu no tin validez mas. Cu esaki kiermen cu peticionnan por ehempel mas biew cu 20 aña kisas ya e solicitante tin su propio cas caba, kisas e solicitante no ta residencia mas na Aruba of cualkier otro motibo cu no ta haci e peticion valido. E proceso lo mester tuma su tempo pa asina structura DIP bek na un organisacion modernisa, transparente y eficiente.

Ta pidi cooperacion di solicitante pa si tin informacionnan cu a cambia pa cu nan peticion pa pasa DIP y haci cambio di esakinan.

Pa mas informacion por yega na DIP pa preguntanan of por bishita www.dip.aw.

