Ta cumpli un luna y e helicopter MI17V5 ta sigui desapareci den Amazonas

CIUDAD BOLIVAR, Venezuela – E travesia pa e famianan di e 13 personanan cu tabata den e helicopter MI17V5, siglas EV0796 di e Ehercito Bolivariano di Venezuela, a cuminsa dia 30 di December. E yamado caminda cu a wordo notifica loke a sosode, no a yega di parti di ningun organismo oficial, a wordo informa pa otro pariente of compañeronan di nan famia.

Ta supone cu e aeronave lo a yega dia 30 di December, den careda di 9’or di mainta, pero esey no a sosode. El a lanta di Puerto Ayacucho cu destion La Esmeralda, siendo nan ultimo contacto e diabierna ey, pa 8’or y 10 di mainta.

Aunke e minister di Defensa, Vladimir Padrino Lopez, a informa cu e buskeda lo a cuminsa e mesun dia di e desaparicion, fuentenan militar ta sigura cu el a cuminsa dia 1 di Januari. Tabata e dia ey cu e noticia tabata publico y a cuminsa circula atrabes di rednan social.

E hermetismo y silencio no a keda sin spera. Mientras rumornan riba e caso tabata bay y bin, tabata sali hasta di e mesun organismonan militar, pero ningun a acerca na loke realmente a sosode cu e helicopter.

Tres dia despues di incidente cu a bin e pronunciamento oficial di parti di e Ministerio pa e Defensa, tabata atrabes di un comunicado cu a bisa:

“E Forsa Arma Nacional Bolivariano ta informa e pueblo di Venezuela, cu desde dia 30 di December, 2016, a perde contacto cu e helicopter tipo MI17V5, siglanan EV0796, di nos glorioso Ehercito Bolivariano, cual tabata cumpli cu un mision di relevo di personal militar den e stacion di desaroyo endogeno “COYOGUAITERI” y e base di siguridad teritorial “CERRO DELGADO CHALBOUD.”

E tripulacio di e helicopter ta conforma pa capital Griseldo Fernandez (piloto), capitan Otto Alvarado (copiloto), prome sargento Yerver Mujica (ingeniero di vuelo) y prome sargento Jhonatan Inojosa (mecanico). Ademas tabata tin abordo cinco efectivo militar y cuater persona no militar.”

Sin pista

Parientenan di e tripulacion ta sigura cu nan a realisa investigacionnan di forma individual combersando cu comunidadnan indigena, “pero cada pista cu nos ta ricibi ta desvanece rapido y nos ta keda mesun cos.”

Presidente Nicolas Maduro a papia pa di dos biaha riba e incidente di e helicopter algun siman pasa. El a expresa cu “tur cos cu un helicopter tin y kier participa boluntariamente, wel, nos ta cubri e gastonan cu ta necesario pa reforsa. Nos ta bay haci un yamado na tur aeronautica civil cu tin nan helicopter na nan disposicion pa reforsa e lñanan di buskeda den Amazonas.”

Fuente: El Universal