Ta cuanto fout mas lo tolera di Minister Andin Bikker

“Mi a duna e Minister aki tur beneficio di duda ora mi a drenta Parlamento. Mi sa cu e ta bon studia y tabatin un carera impresionante den abogacia. Pero el a haci su best pa daña mi impresion riba dje, te cu mi a yega na e pregunta cu si e por haci e trabou aki mes”, asina miembro di Parlamento di Fraccion di AVP den Parlamento, Robert Candelaria, a duna di conoce den un entrevista awe merdia pafo di KIA na San Nicolas. E Parlamentario ta bisa di no por a kere su wowonan ora el a mira Minister Bikker bolbe sali afo admiti cu el a firma pa un otro pedofil cu a abusa di su yiu muhe pa 7 aña largo, pa e sali lunanan prome cu su castigo di 2/3 parti for di prizon. Esaki ta inaceptabel!

Parlamentario Robert Candelaria a bisa cu constantemente e Minister aki ta comete entre fout of blunder, pero si no ta esun ta e otro. E ta pidi despensa constantemente. Un cos ta hala atencion di e Parlamentario, cu e ex Minister Arthur Dowers a traha cu e mesun departamentonan aki y nunca a scucha di e mesun “fout” aki, esta di laga abusado sexual di mucha sali liber prome cu ora. Tampoco a tende di tanto metemento di Minister den funcionamento di Warda nos Costa y riba ken y unda ta controla. E tipo di erornan asina Bo no por haci como mandatario y pio un persona cu un bon trayectorio den abogacia. Ki mishi un Minister ta yama e otro y esun di Husticia ta yama pa reclama na Hefe di Warda nos Costa? Ta comosifuera cu miho bo haci bo trabou, mas nan kier castiga Bo!

Robert Candelaria a accentua cu for di tur e departamentonan cu ta resorta bou di Minister Andin Bikker ta biniendo gritonan di preocupacion y critica. Nan ta sintiendo falta di vision, di un plan concreto y di un bon ehecucion di e plannan. Al contrario, ta kehando di masha hopi metemento, di yamadanan di coordinadornan dunando ordo den nomber di e Minister y di cambio di maneho constantemente.

E Parlamentario no por caba di compronde, con Minister Andin Bikker a logra pa den apenas 9 luna di tempo, haci asina tanto daño na e departamentonan cu ta resorta bou di dje, manera ta Cuerpo Policial Aruba, Ministerio Publico, Brandweer, KIA, CEA, Migracion, Warda nos Costa, DIMAS, Departamento Huridico di Gobierno y asina por sigui menciona. Den tur di nan ta bibando un sentido di incertidumbre y den algun caso hasta tension pisa cu por desemboca den accionnan laboral den e simannan nos dilanti.

“Mi ta compronde cu ta for di hopi aña pasa caba Andin Bikker a ilusiona su mes cu e funcion di Minister di Husticia. El a studia y a prepara pe. Pero mi ta spera cu e mes ta realisa awor cu e no por eherce e funcion ey. E gusta e stoel di Minister pero e stoel mes no gust’e. Mi ta spera cu e mes realisa esey y tuma honor na su mes, prome cu Parlamento asumi su responsabilidad y mand’e cas”, asina Parlamentario Robert Candelaria a termina bisando.

