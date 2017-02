Ta crea un interface capas di lesa pensamento di hende

GENEVE, Suisa – Personanan cu ta sufri di sindrome di enclaustramento, cu ta impedi tur tipo di comunicacion, por wak nan calidad di bida mehora cu un interface of conexion computarisa celebral capas di descifra pensamento den pregunta cu ta contesta cu un “si” of “no”, segun un estudio cu e revista cientifico Plos a publica.

E sindrome di enclaustramento ta un transtorno neurologico cu ta paralisa e musculatura voluntario di e curpa cu excepcion di loke ta controla e wowonan, pero e afectadonan ta conserva e conciencia y e capacidad di compronde, EFE a informa.

Ora cu incluso e mobilidad di e wowonan ta wordo comprometi, e enfermedad ta denomina e sindrome di enclaustramento total y e estudio a realisa cu cuater pashent di e tipo aki.

E investigacion a wordo realisa pa un ekipo internacional dirigi pa profesor Niels Birbaumer den e Centro Wyss di Geneve.

Durante e pruebanan, e pashentnan tabata por a responde na preguntanan oral cu un “si” of un “no” simplemente pensando e respuesta, cu ta wordo detecta pa un interface computarisa no invasivo cual ta midi e cambio di e nivelnan di oxigeno den sanger di e celebro.

E resultadonan aki ta caba cu e teorianan previo, segun cual e personanan cu sindrome di enclaustramiento completo ta carece di e tipo di pensamento necesario pa uza un interface y por lo tanto, ta incapas di comunica.

Expertonan a haci preguntanan personal na e pashentnan cu respuestanan conoci di e tipo “e nomber di tu casa ta joachim?” of “bo ta feliz”, cu loke nan a logra haya 70% di respuestanan corecto.

E resultadonan sorprendente a elimina mi propio teoria cu personanan cu sindrome di enclaustramiento total no ta capas di comunica, Birbaumer a reconoce.

E experto a considera cu si por ripiti e estudio cu mas pashent nan por “restaura un comunicacion util” cu e pashentnan.

E pashentnan someti na e examen durante varios siman a sorprende cientificonan dunando respuesta positivo riba nan calidad di bida y tur a contesta cu un “si” na wordo puntra si nan tabata feliz.

Birbaumer a señala cu si nan ricibi cuidado di salud satisfactorio den nan hogar, e pashentnan lo considera “aceptabel” nan calidad di bida. Pa esey “si tabata por cu e tecnica aki tabata clinicamente disponibel di forma amplio, por tin un impacto enorme den su bida diario,” Birbaumer a splica.

E tecnologia emplea den e estudio aki tin otro hopi aplicacion cu, segun profesor John Donoghue di Wyss Center, por desaroya ainda mas pa trata y sigui personanan cu un amplio variacion di desordennan neuronal.

E interface ta traha cu spectroscopia infrarred cercano combina cu electroencefalogafia pa midi e nivel di oxigenacion di sanger y actividad celebra.

Fuente: El Universal