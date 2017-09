Ta celebra apertura di aña parlamentario nobo cu’n minister den funcion deteni

Awe ta un apertura di aña parlamentario hopi straño. Un aña Parlamentario normal ta pa deliñea maneho di e gobierno. Pero hecho ta cu otro siman ta eligi un Parlamento nobo y e gobierno su mandato ta yega na su fin. Ademas normalmente tur e miembronan di gabinete Mike Eman ta presente na momento di apertura di e aña parlamentario, awo tin un situacion hopi straño cu tin un miembro di e gabinete deteni. Ademas no tin un presupuesto di pais Aruba entrega.

Segun Andin Bikker Aruba a hereda e historia Parlamentario di pais Hulanda caminda cu nan tambe tin apertura di e periodo Parlamentario cu ta wordo yama “Prinsjesdag”, unda cu ta deliñea e maneho a base di e presupuesto cu ta wordo entrega na tempo. Sinembargo na Aruba debi cu no tin presupuesto y riba dje e gobierno su mandato ta bay termina aki par di dia, e apertura parlamentario ta bay ta un simpel formalidad debi cu mester cumpli cune segun nos Constitucion.

A remarca cu tanto Andin Bikker y Marisol Lopez Tromp a dicidi di no forma parti pa e reunion cuminsamento di siman caminda a scoge un Presidente di Parlamento nobo, esaki como a protesta debi cu como Parlamentario nan tin simannan ta pidi reunionnan riba tematicanan sumamente importante, entre otro cu Aruba actualmente tin un minister den funcion deteni, fronteranan di Aruba ta insigur y na unda cu practicamente atraconan ta tumando luga tur dia na Aruba. Hasta e atracadonan ta comete nan atraco sin cara tapa y pa no papia mes di e tantisimo armanan cu ta circulando libremente na pais Aruba ultimamente.

A pidi presidente di Parlamento pa yama diferente reunion pero no ta haya oido di e presidente di Parlamento, pero si a tuma nota di e reunionnan “lief” pa Gobierno cu e Presidente di Parlamento a yama.

Tambe tin basta luna cu no ta mira presencia di Prome Minister den Parlamento pa duna cuenta di su maneho di pais Aruba. Ademas na momento cu tin un eleccion pa Presidente di Parlamento y vice- Presidente di Parlamento e resultado semper ta cu e candidato di e fraccion cu ta sostene e gobierno ta sali for di e votacion. Dus e reunion ey ta gewoon un formalidad.

En todo caso por conclui cu prome biaha den historia Aruba ta bay tin un aña parlamentario di e forma aki cu un minister deteni, no tin presupuesto y e mandato di e gobierno aki den apenas nuebe pa diez dia ta bay yega na su fin.