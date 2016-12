Ta asesina embahador di Grecia na Brasil

RIO DE JANEIRO, Brasil – E embahador di Grecia na Brasil, Kyriankos Amiridis, a wordo asesina den un crimen considera como pasional, segun e delegado di Homicidio di Baixada Fluminanse, Evaristo Pontes, responsabel di e investigacionnan a confirma na Agencia Brasil.

Di acuerdo co Pontes, den e crimen ta involucra e casa di e diplomatico, Francoise de Souza Oliveira, kende ya a wordo deteni.

Previamente a hay’e den e vehiculo di e embahador, carbonisa y cu un curpa den dje, cual a confirma cu tabata e diplomatico.

Pontes a bisa na e Agencia Brasil cu Amiridis a wordo asesina dentro di suc as, den e localidad di Nova Iguacu, pa polis militar Sergio Gomes Moreira Filho kende tabata e amante di de Souza Oliveira y despues su curpa a wordo hiba den e vehiculo lora den un tapijt.

E director di e division di Homicidio di Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, a ofrece disculpa na e pueblo Griego pa e crimen, cual el a cualifica como “cruel y cobarde.”

E diplomatico tabata desapareci desde dia 26 di December.

Den un comunicado, e presidente Brasileño, Michel Temer, a presenta su condolencianan pa e crimen y a garantisa e apoyo di autoridadnan pa sak’e na cla.

“Den e momentonan aki di dolor y pesar, mi ta ofrece, den nomber di e Brasileñonan, mi condolencianan y solidaridad na e Gobierno y e pueblo di Grecia, en particular na e famia y personanan mas cerca na embahador Amiridis,” Temer a bisa den un carta na e presidente di Grecia, Prokopis Pavlopoulos. E minister di Exterior di Grecia a lamenta morto di e embahador na Brasil.

“A lo largo di su carera diplomatico, el a sirbi Grecia conciente y responsablemente. E fayecido diplomatico a sirbi den e Mision Permanente di Grecia den Union Europeo, den e consuladonan di Rio de Janeiro y Rotterdam y e embahada Griego na Belgrado, durante e prome fase di e guera di Yugoslavia.”

Fuente: CNN en Español