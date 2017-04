A.T.A. orguyosamente a entrega rapport anual 2016

Durante e bishita di Minister di Turismo, Sr. Mike de Meza, unda a reuni entre otro cu e ekipo completo di A.T.A., Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di A.T.A. a haci entrega formal di e Rapport Anual pa aña 2016. E entrego a wordo haci den presencia di Marieta Ras, consehero di presidente di Minister di Turismo, Xena Profet, Chief of Staff di Minister di Turismo, Maas van Drie, CFO di A.T.A., Sanju Luidens-Daryanani, CMO di A.T.A., Dyane Vis-Escalona, Business manager di A.T.A., y di e firma Ernst & Young, kende a keda encarga cu e auditoria pa aña 2016, Garrick de Cuba, Executive Director, y Giacomo Petrocthi, Manager Assurance Services.

Conforme ley, tin dos momento clave pa Oficina di Turismo, e prome ta ora di haci entrega di e presupuesto pa e aña siguiente y e di dos momento ta ora di entrega e Rapport Anual cu e resultadonan di e aña anterior. E Rapport Anual ta consisti di un rapport general, financiero, y un parti unda ta elabora riba e trabao di e Hunta di Supervision. Den e parti general di e rapport ta inclui un compilacion di e logronan di e diferente departamentonan den A.T.A., cual ta e departamento di Mercadeo, Strategia Investigacion (‘research’) y Planificacion, Destination Services, Recurso Humano, y e departamento encarga cu e aspecto financiero y maneho di facilidad di A.T.A.

Despues di e auditoria financiero di parti di e compania independiente di accounting, cu den e caso aki ta Ernst & Young, a presenta e rapport pa aprobacion na e Hunta di Supervision di A.T.A. kende a sigui cu su evaluacion y aprobacion prome cu esaki a wordo entrega formalmente na Minister di Turismo. Den e caso aki e Hunta di Supervision di A.T.A. consistiendo di Sr. Jossy Lacle, Sra. Myrna Jansen-Feliciano, Sr. Peter de Hoop y Sr. Lionel de Cuba, kende a fungi como Hunta te cu prome di april 2017, a ricibi presentacion, consulta cu e firma di accounting y cu CEO di A.T.A., revisa y aproba e Rapport Anual di A.T.A. pa 2016, asina permitiendo cu esaki por a wordo entrega na Minister di Turismo recientemente.

Prome cu Minister aproba e rapport, esaki lo wordo manda pa parlamento di Aruba ‘ter inzage’ pa 10 dia di trabao. Parlamento a ricibi esaki diabierna ultimo (April 21, 2017), conforme ley esaki ta e siguiente paso den e proceso aki Minister di Turismo lo por duna su aprobacion formal consecuentemente riba e Rapport Anual di A.T.A. pa 2016.

Esaki ta e di seis Rapport Anual di A.T.A. cu a wordo completa y cu ta carga un ‘goedkeurende verklaring’ di un compania di accounting independiente, esta Ernst & Young. Pa A.T.A. e ta un

ehercicio extensor y di suma importancia y un parti integral di e maneho cu ta cana man den man cu ley stipula pa A.T.A. como tambe codigo di ‘Good Corporate Governance’ stipula pa A.T.A.

Mester añadi cu fuera di esaki, A.T.A. ta tene un auditoria financiero mensual, cual ta wordo conduci pa e oficina di accounting independiente PriceWaterhouseCoopers. Tambe mester añadi cu na 2016, Centrale Accountantsdienst (CAD), tambe a conduci un ‘dossier review’ durante e prome kwartaal na A.T.A. cu resultadonan positivo pa cu maneho financiero di A.T.A.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba su maneho financiero y riba un maneho conforme ley aplicabel pa A.T.A., como tambe conforme locual ta constitui ‘Good Corporate Governance’. E pasonan aki como tal ta refleho di un maneho cu ‘Checks & Balances’ adecua unda A.T.A. ta entre otro wordo audita dor di companianan independiente, conforme reglanan internacional.

Fondonan

E entrada primordial di A.T.A. ta e asina yama ‘Tourism Levy’. Gobierno a designa e ‘levy’ aki –cual antes tawata e ‘room tax’- como e componente di entrada primordial pa A.T.A.

Ademas, A.T.A. ta ricibi fondonan adicional di e asina yama ‘Travel Promotion Levy’ desde september 2012 cual ta wordo maneha directamente dor di A.T.A., kende ta haci esaki den colaboracion estrecho cu IATA (International Air Transport Association). Esaki ta cubri e gastonan cu ta wordo haci pa promove Aruba internacionalmente como tambe pa cu desaroyo di nos producto turistico.

A.T.A. su entrada total pa 2016 tabata di AFL. 93.5 miyon, di cual 62% a wordo inverti den promocion internacional, y 17.6% den desaroyo di producto turistico. Hunto esaki ta ekivalente na un inversion di 80% (79.6%) di entrada den mercadeo total pa pais Aruba. A.T.A. su entrada menos su gastonan pa cu 2016 a resulta den 5.7 miyon florin resultado positivo netto, cu lo bay pa caha di gobierno, conforme amienda di ley di A.T.A. pasa december 2015.

Proyeccion

Pa loke ta trata aña 2016, Aruba su turismo en general a cera cu un crecemento di 2.2% si exclui e mercado fragil -y cu sigur a trece su retonan- di Venezuela. Nos mercado principal, esta e mercado Mericano a cera cu un crecemento di 1.2%. Esaki ta e resultado di esfuersonan adicional cu a wordo haci durante e aña pa cu mercadeo den mercado Mericano. Ademas, a cuminsa for di aña pasa caba pa sigui inverti fondonan adicional (2 miyon florin) den e mercado Mericano pa asina purba stimula un miho prestacion durante 2017. E frutonan di e ahuste strategico aki ta wordo refleha no solamente den e cantidad di bishitante- cu a crece cu 7.7% durante e prome kwartaal di 2017 si compara cu e aña anterior-, si no tambe den grado di ocupacion y rendimento (ganashi) pa hotelnan, cual conforme resultadonan reporta pa AHATA pa e prome kwartaal a mustra miho cu aña pasa durante e mesun periodo.

A.T.A. ta gradici Hunta di Supervision, te cu April 1, 2017 kende a duna prioridad un biaha mas na e rapport importante aki pa A.T.A. y pa bienestar di nos sector turistico. Tambe ta gradici Ernst & Young y ta felicita e ekipo completo di A.T.A. pa un otro bunita logro, esta di por a entrega un rapport cu un ‘goedkeurende verklaring’. Mas cu claro ta gradici Minister di Turismo pa e bishita y pa a revisa e Rapport Anual hunto cu esnan concerni. A.T.A. manera semper lo cana e caminda debido pa asina sigui brinda informacion na Minister y Parlamento di Aruba den e proceso di aprobacion cu ta sigui. Ademas ta gradici e Hunta di Supervision nobo, kende a sinta entrante April 1, 2017, cu a sostene diferente reunion cu A.T.A. caba, entre otro tratando e Rapport Anual pa cu 2016 y resultadonan mara na esaki.