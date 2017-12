T.H. Palm & Company ta celebra nan tercer aniversario di Rainbow night

Tabata un siman festivo na T.H. Palm & Company, solamente un anochi despues di a celebra su di 14 evento anual “Girls Night Out” riba 6 di December, e boutique a sigui celebra, organisando su di tercer Rainbow Night pa celebra e comunidad LGBT di e isla.

“Rainbow night ta trata di reconoce e comunidad cu ainda ta lucha pa habri e mentenan y curasonnan riba nos isla stima, pa asina por obtene mesun derechonan pa e comunidad LGBT,” Jodi Tobman propietaria di e boutique ta splika. Durante e evento, e la tuma un momento pa sinceramente agradeci tur esnan cu ta luchando cu stem nan eleva y cu pasion pa asina crea un Aruba unda tin mas amor pa otro.

Ademas di defende igualdad di derechonan pa un y tur, T.H. Palm & Company ta apoya institutonan caritativo local via nan programa di donacion corporativo Tikkun Olam. Tobman a dicididi di incorpora su presentacion anual di cheque na institutonan caricativo durante Rainbow Night di e aña aki manera a wordo hasi aña pasa. Institutonan cu a ricibi un cheque ta como lo siguiente, Aruba International Dance Foundation, Ateliers ‘89, Bon Nochi Drumi Dushi Aruba, Fundacion Autismo Aruba, Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad, Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding op Aruba, Telefon pa Hubentud Aruba, Mary Joan Foundation y Clown Doctors. Tobman ta comparti, “ E fundacionnan aki ta traha incansablemente pa promove mehoracion di Aruba dia tras di dia, y nan merece e gratitud y apoyo di nos comunidad.

Mientras e invitadonan ta socialisa un cu otro, nan a wordo deleita cu creacionnan delicioso di Chefnan local Bas Kuurstra y Bas de Boer, incluyendo bacon-wrapped meatballs, frekedel, poke salad y mini sandwiches Cubano. Bebida a wordo suministra door di Frank Kelly kende a traha un delicioso cocktail popular incluyendo lamunchi fresco cu oregano.

Invitadonan a disfruta hasiendo compras for di e boutique su coleccion mas nobo pa e temporada di fiesta, incluyendo paña y acesorio inspira pa tononan tropical pa hende homber y muher, decoracion unico pa cas, coleccion di paña “Biba Lekker”, letrero inspiracional y un variacion grandi di regalonan unico.

Jodi y e famia di Salamander Group ta extende nan caluroso agradicimento na tur invitado y pa participa na e anochi special y sigur pa hasi T.H. Palm & Company un di nan tiendanan faborito riba e isla.

T.H. Palm & Company ta habri for di 9am te cu 10pm (te cu 10:30pm riba diabierna ) y ta localisa na Playa Linda Beach Resort na Palm Beach. Stacionamiento conveniente por wordo localisa net banda di Dunkin Donuts.