SVB a logra paga nos pensionadonan awe dia 29 di December 

E fecha di 29 di December tabata un dia grandi pa Svb pasobra a logra yega na paga e pension pa nos grandinan. Awe a dal un stap pa servicio interno grandisimo. Awe a integra den nan sistema di pensioen e pagonan di pensioen. Kisas ta bon pa para keto na e cambionan cu a cuminsa cu pensioen. Edwin Jacobs, como director tin 9 aña den SVB y nan tabata wordo paga entre dia 7 y 10 di luna. Payroll tabata cera entre 15 y 18 di luna prome. Por lo tanto si ta un tiki laat cu bo papelnan, bo ta keda pafo di payroll. Dos siman prome cu fin di luna, ta cera payroll pa paga un siman despues. Total ta tres siman ta tuma pa procesa y paga e pensioen.

Cu tempo a bay mehora esaki y awe a caba di tuma den uzo, integracion den e programa di pensioen cu ta den dos ora tur esaki ta tuma luga. Por cera pensioen awor aki den manera di bisa, dia 29 di luna pa paga dia 1 di luna. A avansa den tempo, tumando tur e pasonan. A avansa di dia 7 pa dia 3 y awe ta pagando prome di luna, pero e aña aki, fin di aña cu dia 1 y 2 ta cera, ta paga dia 29.

Pa SVB ta un mehoracion interno pa e servicionan. Internamente tambe nan lo ta digitalisa mas y mas nan procesonan pa asina e doño di trabao tambe of clientenan tambe ta bay mira e beneficionan. Tin cu bisa cu pa e aña aki, pa doño di trabao tambe a conoce pasonan importante. Peticion pa pago di placa di malesa cu anteriormente mester a wordo haci peticion via carta, ya no ta necesario mas. Via e website tin un pagina apart cu e doño di trabao ta yena informacion, ta mande pa SVB y ta ricibi su pago. E ta cumpli cu tur condicion cu e tin cu cumpli cun’e y loke cu drenta ultimo dia di luna, e ta wordo paga den e proximo 5 di luna. Cada cinco di luna ta pagando e doñonan di trabao cu manda pidi ziektegeld, cos cu ta tuma mas tempo. SVB a mehora e servicio pa e banda eynan. A mehora hopi tambe e peticion, cos cu ta haya pa Dimas, e doño di trabao tin cu haci un peticion pa haya un formulario. Den e prome lunanan a bay hopi stroef. Awor aki den 24 ora ta haya e papelnan di Dimas como doño di trabao of trahado, cu ta inscribi na SVB. Ta adelantonan cu tin y adelantonan cu lo bay tin mas tambe pa futuro.