SVB lo hiba un maneho di 0 tolerancia contra intimidacion

Loke a pasa den sala di SVB na San Nicolas a haci cu director di SVB, Edwin Jacobs a tuma e postura di hiba un maneho di 0-tolerancia. Esey no ta nifica cu e lo restringi cierto hendenan, sino cu lo bay reforsa e siguridad den sala di SVB, pa asina si algo mester pasa, nan por actua mesora.

El a menciona cu security den sala di SVB no ta puntra ningun persona si e ta autorisa pa drenta. E sala ta habri, ta sali afo cu e persona ta civilisa, cu e tipo di cosnan aki bo ta soluciona na un manera civilisa. En principio e situacion tambe cu a presenta no ta un situacion cu bo por a premira cu e ta bay conduci na un conflicto pasobra cierto momento, e persona a bay, a drenta dos cliente mas cu a wordo atendi. E persona no a wordo manda traha di biaha tampoco. El a haya tempo pa recupera y asina mes e persona a considera necesario pa busca su casa pa regla un ke otro asunto. Ta lamentabel cierto momento cu ta un persona cu tin un profesion asina importante den comunidad. Nan por ehempel conoce agresion tambe na scol. Hopi biaha nan ta sali pidi comunidad pa tene cuenta cu esey no ta e forma pa soluciona problema y na final di dia ta cay den esaki.

Jacobs ta promove pa ora tin e tipo di kehonan aki, pa deposit’e na unda e mester wordo deposita cu por haci algo cun’e. Ora cu keho wordo entrega y tin un funcionario cu ta percura pa e follow up riba esaki, ta bay papia di banda di SVB y ta papia cu e persona, si e mester pone riba papel pa wak kico e ta precies. Hopi biaha ta problema di comunicacion tin cu otro y eynan internamente ta purba di papia riba e situacionnan y e dokternan mes, dos biaha pa luna ta bin hunto, pa evalua kico ta pasando, con nan por atende cu e casonan. E dokternan ta wordo entrena regularmente. Nan ta keda haya curso, dokternan awor aki cu ta dokternan general ta cuminsando otro aña cu e estudio tambe pa nan bira dokter den medicina social. Den e ramo di medicina aki ta conoci cu bo por yega na tipo di conflictonan aki cu comunicacion por bira un problema. Constantemente e dokternan ta wordo entrena y ta conciente cu e forma di bisa algo kisas por wordo tuma diferente.

Entrega e keho, ta traha riba dje y tin biaha ta pasa, tur caminda cu traha, tin fout ta wordo haci. Si mester bisa despensa cu a bisa kisas mucho bruto. Por imagina un dokter cu ta mira cierto malesa regular, e ta bisa e persona e cos manera e ta, cu esey ta loke e tin y kisas den un biaha den nos vida nos ta hay’e y kier tiki mas comprension cu eseynan y semper por papia riba dje y sali afo.

Tin cu yega pa haci control medico, pa bay departamento di pensioen. Esey ta pone cu e restriccionnan na edificio di Gobierno, no ta posibel na SVB. Loke si ta haci, ta fortifica e presencia di siguridad den e sala y lamentablemente, bo ta bira mas estricto pa evita. Pesey cierto momento a menciona cu ta bin cu un maneho di 0 tolerancia pa intimidacion. E ta bay wordo mas y miho controla. No kier a yega den e fase aki, pasobra nan ta un instancia cu ta duna servicio na publico. Pero si siguridad ta bay atende esaki mucho mas riguroso tur tipo di intimidacion. Dado momento ta laga cosnan pasa pa evita conflicto. Pero awor aki no. Cierto momento yega na bali caba y cuminsa zundra cu e tin cu warda, ta cuminsa cu esaki como un tipo di intimidacion.

Asina ta bay cambia door di esaki, pasobra kier duna e trahadonan e sentimento pa sinti nan mes sigur na pia di trabao. E grupo cu lo bay haya e extra atencion ta e grupo di empleadonan publico, pasobra mas tanto den e sector di empleadonan publico tin e actitud hopi prepotente, un actitud cu como dokter bo no tin nada di bisa, simplemente acorda locual cu nan ta bin bisa. Tin un grupo cu ta haci esey constantemente. 0 tolerancia pa tur e actitudnan ey, Jacobs a expresa.