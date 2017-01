SVB: Control na pia di trabao lo cuminsa pa garantisa cu e trahado ta sigura

Control na pia di trabou pa 2017 lo cuminsa pa asina garatisa cu e trahado ta sigura segun director di SVB, Edwin Jacobs.

Esey ta bira e parti principal di e seguro, cu lo presenta na e doño di trabao pa controla si tur trahado ta sigura conforme ley. Na doñonan di trabao, si nan tin cualkier pregunta si cualkier trahado mester ta sigura part time of no, tuma contacto cu departamento di premie heffing na SVB via 5272700 y nan por haci nan pregunta pa asina nan haya contesta y wak si nan tin cumpli cu e ley.

Ta obligatorio pa sigura un hende, tanten cu bo ta cumpli cu e condicionnan cu ta para den ley. Ta den un periodo di gracia actualmente, pero asina cu e periodo di gracia termina, SVB presenta na pia di trabao y tuma nota cu e trahado mester ta sigura den sentido di ley di seguro di malesa. Si no ta asina lo imparti un multa cu por yega te na un maximo di mey miyon florin, segun Jacobs.

E ta sigui splica cu tur trahado cu ta trahando regularmente mester wordo sigura. Si e ta traha full time of part time mester wordo sigura. Ta conoci cu ta yama lose arbeiders y un lose arbeider ta un persona cu durante un periodo di 12 dia excluyendo diadomingo y dianan di fiesta, no ta traha. Si bo tin un hende cu ta bin baha container un biaha pa luna, e mester wordo sigura pa seguro di accidente, pero no di malesa pa e dia ey. Si e ta descarga e container y algo a bay fout y haya accidente, e ta sigura pa e dia ey pa accidente na trabao, pa malesa si no.

Trahadonan part time tin cu wordo sigura, segun Jacobs. Si tin cualkier duda tuma contacto cu SVB miho busca informacion pa tin’e y si kier pidie via Email, via e website www.svbaruba.org, haci e pregunta via email, ta hay’e preto riba blanco y tin’e eynan y sa kico pa atene na dje.