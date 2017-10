SV RCA cu donacion na Mary Joan Foundation

Manera ya a bira un tradicion, e aña aki atrobe e organisacion Tricolor lo haci su contribucion na Mary Joan Foundation. Diabierna anochi ora RCA “BIG WHEEL LOTTERY powered by POWERADE” topa cu Britannia, sv RCA lo haci un donacion di 15% di nan entrada of Awg 1.00 di cada persona cu paga na e porta Tricolor, lo bay na e organisacion cu ta traha duro aña den aña afo MJFA. Fanaticada Tricolor ta invita di tempran pa drenta ambiente y disfruta di un bon wega di futbol. RCA ta hometeam y e porta entrada ta esun panort net pega cu e Gym. Tambe lo rifa Gift Certificate THE ATHLETES FOOT y tin material pa anima y apoya. E bunita Jersey Tricolor tambe ta obtenibel pa solamente Awg 15.00. #RCApaBida