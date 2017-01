Sv Britannia Frisian Flag lo hunga contra Dakota final Copa Betico Croes

Mañan diaranson 25 january 2017 lo tuma lugar e grandioso final di Copa Betico Croes 2017 pa 7’or di anochi den Compleho Deportivo Guillermo P. Trinidad na Dakota. Di e 12 edicionnan di Copa Betico cu a cuminsa 2004/05 nos por menciona cu Sv Britannia Frisian Flag a clasifica 7 biaha y a titula 6 biaha campeon.

Di parti Dakota nan a clasifica na 2 ocacion y a titula campeon un biaha. pa e wega di mañan diaranson estadistica no ta conta mas pasobra tur dos team ta cuminsa na cero y ja historia no ta conta. Sv Britannia Frisian Flag ta actualmente na prome luga den campeonato regular mientras cu Dakota ta na di 4 lugar. Sv Britannia Frisian Flag tin 27 goal na fabor y 2 en contra mientras cu Dakota tin 23 na fabor y 15 en contra.

Fanaticada mester tene cuenta cu e wega ta cuminsa pa 7’or di anochi y no 8’or manera custumber. Tanto AVB como Sv Britannia Frisian Flag y Dakota ta spera un yeno total di fanaticada cu lo bin apoya nan team faborito pero tambe e fanaticada general lo ta sigur presente den stadion mañan diaranson.Nos ta desea ambos team tur clase di exito y may the best team win.

Akinan ta sigui resultadonan di e ultimo añanan di Copa Betico Croes.

• 2004/05 : SV Sportboys 3-1 SV Sporting

• 2005/06 : SV Estudiantes 1-0 SV Deportivo Nacional

• 2006/07 : SV Dakota 2-1 SV Estrella

• 2007/08 : SV Britannia 3-2 SV Deportivo Nacional

• 2008/09 : SV Britannia 1-1 SV Estrella (4-3 pk)

• 2009/10 : SV Britannia 2-0 SV La Fama

• 2010/11 : SV Britannia 4-1 SV Bubali

• 2011/12 : SV Racing Club Aruba 5-1 SV Dakota

• 2012/13 : SV Britannia 1-0 SV Racing Club Aruba

• 2013/14 : SV Estrella 1-1 SV Racing Club Aruba (7-6 pk)

• 2014/15 : SV Britannia 5-0 SV Bubali

• 2015/16 : SV Racing Club Aruba 3-1 SV Britannia