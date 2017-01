Sv Britannia Frisian Flag campeon Copa Betico Croes 2016/17

Diaranson 25 Januari ultimo a tuma luga e gran final di Copa Betico 2016/17 ora cu Sv Britannia Frisian Flag a enfrenta Sv Dakota Gatorade. E wega a tuma luga den Compleho Deportivo Guillermo P. Trinidad den cas di Dakota y nos mester menciona cu e fanatica a asisti na grandi y cu masha hopi ambiente. Directiva di AVB tambe a percura pa un ambiente profesional na final di wega. E wega ariba su mes tabata di un nivel halto cu bon wega di futbol y bon dirigi pa e referee Delecca. Dakota a cuminsa na domina e medio campo y no tabata permiti e medio camponan di Sv Britannia Frisian Flag yega na e bala y di e forma aki tacticamente a stroba Sv Britannia Frisian Flag di arma su wega. Pero manera semper Sv Britannia ta keda anota goal apesar cu nan ta bao presion y ta na di 11 minuut di wega cu Luis Carlo Croes ta lora un bala di banda drechi y unda e defensa di Dakota no ta kop e bala bon y e bala ta cay ariba pia di Renier Paraez cu ta probecha y ta manda su ekipo ariba 1-0 y e alegria di parti e fanaticadanan di Sv Britannia a cuminsa tempran. Faltando algun minuut pa wega yega haltime Jeanpierre Fingal ta wordo folia pa di dos biaha den 16 meter y corectamente referee ta fluit pa pinalti. Akinan Luis “Coco” Estrada ta tuma e pinalti na su encargo y ta anota e di dos goal pa Sv Britannia Western Union pa haci e wega 2-0 y asina tambe halftime ta bay aden. Den di dos tempo Dakota a bin por la goma pa trata di corta bentaha pero e defensa di Sv Britannia lidera pa Rodymar Paesch y Derwin Donato a keda para duro. Faltando 15 minuut pa wega caba ta Dakota ta logra corta bentaha despues cu e defensa di Sv Britannia Rodymar ta laga un bala bay y ta Nickelson Paul ta manda un fusil cu e keeper di Sv Britannia Kendrick Dania no a ni wak y e wega ta bira 2-1. Despues di e hugada ey Dakota a crea algun ocasion mas di goal pero e punteria di e delanteronan no tabata skerpi. Di e forma aki tambe e wega ta caba cu un victoria di 2-1 pa Sv Britannia Frisian Flag ariba Sv Dakota. Tur 3 wega cu Sv Britannia a gana den Copa Betico a wordo gana cu e diferencia di 1 gol. Sv Britannia ta gana Bubali 1-0, gana Ind. Caravel 1-0 y den final ta gana Sv Dakota 2-1. Den e 13 edicionnan di Copa Betico Croes nos por menciona cu Sv Britannia Wester Union a titula campeon 7 biaha y algo masha remacabel ta cu e hungado Derwin Donato a titula campeon tur 7 biaha cu Sv Britannia. Otro hungado cu tambe tin un record pa locual ta Copa Betico Croes ta Kendrick Dania cu tin 6 titulo di Copa Betico Croes ariba su nomber. Hungadonan cu a participa den e torneo Copa Betico e aña aki tabata; Alex Hassell, Aljee Feliciana, Bruno Conceicao, Carl Geerman, Denrick Lopez, Derwin Donato, Ericson Croes, Jeanpierre Fingal, Jean-Carl Henriquez, Johnatan Ruiz, Keano Maduro, Kendrick Dania, Lionel Kaarsbaan, Luis Estrada, Luis Carlos Croes, Mairon Gutierrez, Miguel Gutierrez, Renier Paraez, Richard v/der Hoest, Rodymar Paeasch y Sylvester Schwengle. Un pabien grandi ta bay pa e hungadornan di Sv Britannia, directiva, fanaticanan cu a bin na masa y tambe na e sponsornan; Bright Bakery, Frisian Flag, Vitamalt, Pizza Hut, Western Union y Total Finance. Sv Britannia su prome wega di dos buelta di campeonato regular lo ta contra e propio ekipo di Dakota diasabra 11 Februari 2017.