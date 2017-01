Sustainable Travel International lo yuda Aruba den desaroyo di energia sostenibel

Sra. Paloma Zapata, Senior Director di Planning & Training pa Sustanainable Travel International a splica su participacion den e proyecto aki di Aruba su vision y sostenibilidad pa cual nan experencia ta hopi amplio pa haci e tipo di estudionan aki .



Sustainable Travel International ta un organisacion sin fin di lucro. Nan ta kere den e poder den biahamento por wordo uza pa desaroyo economico di comunidadnan. Sustainabel International actualmente ta Secretaria di Sustainable International Alliance of the Americas. Esaki a wordo lansa na 2014. E ta un public private partnership y nan partnernan ta Royal Caribbean Cruise Lines, Organisation of American Estates como tambe partner strategico como Sistema SICA y organisacion of eastern Caribbean Estates.



E meta di Sustainabel Destination Caribe ta pa proteha e ambiente natural y tambe pa crea beneficio economico pa comunidad y aumenta competividad den por lo menos 30 destinacion den Latino – America. Caribe ta un di e regionnan cu mas ta depende di turismo, y tambe e ta halto den bio diversidad. Pero no por kita afo, cu e tin un nivel di vulnerabilidad hopi halto, manera cambio climatico. P.e. perdida di un habitat natural, manera perdida di mangrovenan, contaminacion di awa y contaminacion, y por ultimo exceso di sushi.



E motibo pa cual Sustainable Destination for the Americas a wordo crea ta pa duna apoyo na destinacionnan den nan desaroyo di energia sostenibel, Sra. Zapata a splica.