Sushi humano riba vloer di cas di anciano

AMSTELVEEN, Hulanda – Legislador Herbert Raat di Amstelveen a haci un melding na salubridad publico riba e situacion di e cas di anciano Nieuw Vredeveld na Amstelveen. El a ricibi potret di yiunan di algun habitante di e cas di anciano aki, unda cu por mira cu pañanan ta completamente sushi y tin sushi humano riba vloer.

Raat a pidi Inspectie pa tuma accion inmediatamente, segun un carta cu el a manda na e Raad van Bestuur di e fundacin Brentano y tambe IGZ. Ya na Maart el a alerta cu tin señalnan riba situacionnan lamentabel. A sigui combersacionnan cu e oficina di cuido y inspectie y a bin cu un plan pa mehoracion. “Lamentablemente mi tin cu constata cu esaki no a caba na e mehoracionnan desea di servicio di cuido. Por mira cu e trahadonan di e cas di anciano ta traha cu curason y alma, pero gerencia aparentemente no ta capas pa por soluciona problemanan structural.” Un bishitante regular di e cas a confirma loke Raat a bisa.

“Algun ta susha lihe”

Lies Zuidema, presidente di hunta directiva na Brentana, ta haya cu e legislador ta viola e privacidad di e habitantenan door di publica e potretnan. “Hopi erg cu esaki ta wordo haci tras di lomba di e cliente. Mi ta sinti tristo riba esaki,” el a bisa. “Algun hende ta susha nan mes lihe. Bo no por haci un hende cada cinco minuut limpi. Algun hende ta hunga cu cuminda. Nos ta purba di evita, pero e por ta un trabao duro.”

“Imagen di iregularidad no ta cuadra”

El a bisa cu gemeente sa cu inspectie ta trata di plannan di mehoracion. “Mi no ta durf di bisa cu na tur momento di dia tur cos ta limpi, esey ta imposibel. Mi ta haya si cu nos a haci hopi na esaki y cu nos ta riba e bon caminda.” E imagen di e “puinhoop” manera cu e ta yam’e, e no ta reconoce esaki. “Semper tin incidente y momentonan di dia cu cosnan no ta bay bon, pero mi ta pensa pensa cu mayoria di e hendenan cu ta biba na Nieuw Vredeveld, ta haci’e cu hopi placer y riba un manera satisfactorio.

Inspectie lo laga sa cu nan ta na altura di e carta y lo dicidi despues si lo bay tuma un decision si lo bay tuma cualkier accion.

Fuente: www.telegraaf.nl